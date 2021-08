Governo do Amazonas entregou mais de 1,3 mil cartões do Auxílio Estadual para trabalhadores da cultura

Manaus teve maior número de contemplados, com 587 pessoas com acesso ao benefício, enquanto no interior, em Parintins, foram entregues 380 cartões

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, entregou 1.373 cartões do Auxílio Estadual para a classe artística em 21 cidades do interior e na capital. Até o momento, Manaus teve o maior número de contemplados, com 587 pessoas com acesso ao benefício, enquanto, no interior, em Parintins foram 380 cartões entregues.

O benefício, no valor de R$ 600, pago em três parcelas de R$ 200 mensais, também foi entregue em: Alvarães (1), Barcelos (10), Barreirinha (60), Benjamin Constant (33), Codajás (1), Iranduba (17), Itacoatiara (38), Manacapuru (17), Manaquiri (7), Maués (68), Nhamundá (17), Novo Airão (8), Presidente Figueiredo (7), Rio Preto da Eva (2), Santa Isabel do Rio Negro (6), Santo Antônio do Iça (6), São Gabriel da Cachoeira (1), São Paulo de Olivença (1), Tefé (87) e Urucurituba (19).

Segundo o secretário Marcos Apolo Muniz, desde o dia 16 de julho, a pasta envia equipes técnicas para os municípios toda semana, em cumprimento ao cronograma que abrange 38 cidades do Amazonas com artistas aprovados para receber o Auxílio Estadual.

“A ação permite que os profissionais da área tenham acesso o mais rápido possível. Também estendemos o Auxílio Estadual, em parceria com a Secretaria da Assistência Social, para os tricicleiros de Parintins, categoria que representa um dos principais meios de transporte da ilha, especialmente durante o Festival Folclórico”, afirma o titular da pasta. “Tem cidades a que voltamos pela segunda vez para agilizar a entrega de mais cartões, como Tefé, Barreirinha, Parintins e Nhamundá”.

Conforme Marcos Apolo, as próximas viagens estão previstas para Humaitá, Urucurituba, Boa Vista do Ramos, Caapiranga e Borba.

Parceria – Em Barreirinha, ao todo, 60 pessoas foram contempladas. Conforme o secretário de Cultura da cidade, Eronildo Mesquita Cabral, o número expressivo de aprovados se deve ao trabalho realizado em parceria com o Estado.

“Colocamos à disposição dos artistas toda estrutura necessária para solicitar o benefício e contamos com o apoio do Governo do Amazonas. O resultado foi surpreendente. Estamos felizes com o trabalho realizado”, conta o dirigente.

Em Nhamundá, a titular da pasta de Cultura e Turismo no município, Kethleen Guerreiro, informa que 17 aprovados já estão com acesso ao benefício.

“Os profissionais da área da cultura receberam os cartões do Auxílio Estadual de forma muito positiva. Essa entrega mostra o quanto o Governo do Estado e o municipal estão alinhados e comprometidos com a classe artística nhamundaense”, comenta a gestora.

FOTOS: Janailton Falcão