Governo do Amazonas entrega 1,1 mil cartões do Auxílio Estadual Permanente no primeiro dia da nova etapa de distribuição

Entrega iniciou nesta segunda e segue até sexta-feira (08/04)

O Governo do Amazonas entregou, nesta segunda-feira (04/04), 1.177 cartões do Auxílio Estadual Permanente para famílias em situação de pobreza e extrema pobreza de Manaus. Os benefícios fazem parte da nova fase de entregas, que na capital segue até a sexta-feira (08/04) e vai contemplar 14.221 famílias com o recurso de R$ 150 mensais.

O número corresponde a 8,3% do total de cartões previstos para serem distribuídos em Manaus. Além da capital, 5.676 mil famílias serão contempladas no interior, totalizando 19.897 benefícios entregues nesta etapa. O cronograma de entrega nos demais municípios será anunciado em breve.

Foram entregues 587 cartões no Centro de Convivência Estadual do Idoso (Ceci, rua Wilkens de Matos, s/nº, bairro Aparecida, zona sul); e outros 560 no Centro de Convivência da Família Teonízia Lobo (rua da Penetração III, quadra 60, s/nº, bairro Mutirão, zona norte de Manaus). Os dois pontos seguem atendendo os beneficiários até a sexta-feira, das 8h às 16h.

Novas famílias beneficiadas – Os novos contemplados foram selecionados por meio do Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal, o CadÚnico, após o encerramento da primeira fase de entregas, quando foram distribuídos pouco mais de 280 mil cartões, de um total de 300 mil previstos para o programa.

O calendário de pagamento para os novos beneficiários ocorre da mesma forma como já havia sido feito com as primeiras famílias, com o crédito de R$ 150 mensais disponibilizado todo dia 15 de cada mês. Por se tratar de uma nova etapa, não haverá créditos retroativos de meses anteriores.

A consulta dos nomes dos novos beneficiários já está disponível no site www.auxilio.am.gov.br. Para saber se foi contemplado, basta informar o CPF e a data de nascimento no site.

Criado pelo governador Wilson Lima, o programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e pelo Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), com a colaboração de outras secretarias estaduais.

Balanço – De novembro de 2021 até março deste ano, o Governo do Amazonas já colocou em circulação R$ 208 milhões em todo estado com o pagamento do Auxílio Estadual. Foram R$ 108 milhões na capital, com cerca de 144 mil cartões entregues. E no interior houve um incremento na economia de R$ 102 milhões, em cinco meses, com aproximadamente 136 mil cartões do Auxílio Estadual repassados aos beneficiários.

FOTOS: Bruno Zanardo/Secom