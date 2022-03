Governo do Amazonas divulga programação do 2º Festival de Circo

Ações gratuitas acontecem de domingo (27/03) a 3 de abril, no Teatro Amazonas, Largo São Sebastião, circos, escolas, hospitais, na capital e interior

“Respeitável público”, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, inicia a programação do 2º Festival de Circo do Amazonas, que vai até o dia 3 de abril. O povo circense abre as lonas do Teatro Amazonas, neste domingo (27/03), para a abertura do festival, com o espetáculo “La Scarpetta”, às 19h. O acesso é gratuito.

Além dos shows nos circos, a programação conta com espetáculo para os alunos de escolas públicas, hospitais e instituições beneficentes, na capital e interior. Para fortalecer a cultura circense, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa também oferta oficinas com aulas gratuitas de tecido, malabares, monociclo, lira e handstand.

O secretário Marcos Apolo Muniz afirma que essa é uma oportunidade de levar lazer e entretenimento de qualidade para a população. Na avaliação do titular da pasta, o fortalecimento da cultura circense e a geração de renda estão entre os objetivos do Festival. Ao todo, cerca de 150 artistas participam do festival.

“O intuito é passar o valor da cultura circense, com uma programação diversa, que tem oficina, apresentação gratuita nos circos, para os alunos nas escolas, para pessoas que precisam de alegria nos hospitais, nas instituições. É uma determinação do governador Wilson Lima que ós, possamos fortalecer a arte e gerar renda neste período tão importante de recuperação da economia”, afirma o secretário.

O gerente de Eventos da Secretaria, Denis Carvalho, destaca a relevância dessa arte que está nas ruas, praças e picadeiros de circo.

“Quando a trupe desembarca, monta a sua lona, o picadeiro e leva esperança, sorriso e alegria. É uma cultura que atravessa fronteiras, idiomas, que está presente há centenas de anos. É um orgulho poder fortalecer a arte circense, levar para as comunidades no interior e capital e ver essa alegria estampada no rosto do nosso povo”, destaca Carvalho.

Apresentações – O espetáculo “La Scarpetta” marca o lançamento do 2º Festival do Circo do Amazonas, no domingo (23/03), às 19h. Ao todo, o Teatro Amazonas disponibilizou 648 lugares para o público, que terá entrada gratuita, por ordem de chegada, mediante apresentação de documento com foto e a carteira de vacina atualizada.

O show que abre a programação do festival conta com magia, equilibrismo, música e acrobacia do personagem principal.

O espetáculo é dirigido por Nani Colombaioni – o fantástico palhaço italiano, o espetáculo teve sua estreia oficial em 1997 e já se apresentou na Itália, Espanha, Bolívia, Dinamarca, França, México, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, Colômbia e Luxemburgo.

Já na segunda-feira (28/03), às 17h, a alegria vai descer a Avenida Djalma Batista, com performance circense nos semáforos da via para divulgação do Festival.

As apresentações serão realizadas em diversos pontos da cidade, como o Circo Amazon Master Circus, no bairro Gilberto Mestrinho; Circo Sul-Americano, no bairro Petrópolis; além de escolas, hospitais e instituições beneficentes que terão ações para o público interno. O interior também ganha programação, com apresentações em comunidades ribeirinhas dos municípios de Itacoatiara e Manacapuru.

O encerramento do festival será no Teatro Amazonas, no dia 3 de abril, às 19h, com o espetáculo “A princesa Cafuxa”.

Oficinas – Entre as atividades formativas ainda estão incluídas oficinas de Monociclo, que acontece na segunda-feira (28/03), com a artista circense venezuelana Teffy Rojas; de Malabares, na terça (29/03), com Denys Cauper, licenciado em Teatro pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e integrante do projeto “Roda na Praça”.

Estão previstas ainda formações em Tecido (30/03), com o bailarino, performer e artista circense José Arenas; de Lira Circense (31/03), com a bailarina, atriz, acrobata e palhaça Francine Marie; e a oficina de Handstand (1º/04), com o artista, produtor cultural e educador Jean Winder.

As inscrições para as oficinas são gratuitas e podem ser feitas pela internet. Os links para inscrição das oficinas estão disponíveis na página da @culturadoam no Instagram. A programação completa está nas redes sociais do @culturadoam, do @governo_do_amazonas e no Portal da Cultura (cultura.am.gov.br).



PROGRAMAÇÃO COMPLETA

MANAUS

Domingo, dia 27

Espetáculo: “La Scarpetta”

Local: Teatro Amazonas, Largo de São Sebastião, Centro

Horário: 19h (entrada do público a partir das 18h30)

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre

Dia 28 de março, segunda

Circo: Amazon Master Circus

Local: Rua Palmeira do Miriti, Gilberto Mestrinho

Horário: 9h às 11h30

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre

Pit Stop: Trupe do Cle Cle

Local: semáforos da avenida Djalma Batista

Horário: 17h

Classificação: Livre

Dia 29 de março, terça

Circo: Amazon Master Circus

Local: Rua Palmeira do Miriti, Gilberto Mestrinho

Horário: 9h às 11h30

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre

Dia 30 de março, quarta

Circo: Sul-Americano

Local: Avenida Marginal, Petrópolis

Horário: 9h às 11h30

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre

Dia 31 de março, quinta

Circo: Sul-Americano

Local: Avenida Marginal, Petrópolis

Horário: 9h às 11h30

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre

Espetáculo: “Le Solo Palhaço”, da Companhia Língua de Trapo

Local: Largo São Sebastião

Horário: 17h

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre

Dia 1º de abril, sexta

Espetáculo: “Box com Palhaçada”, da Companhia Cafuxa Oficial

Local: Largo de São Sebastião

Horário: 17h

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre

Dia 2 de abril, sábado

Espetáculo: “Mundo de Sofia”, da artista independente Ana Oliveira

Local: Largo de São Sebastião

Horário: 17h

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre

Dia 3 de abril, domingo

Espetáculo: “Roda na Praça”, da Companhia Roda na Praça

Local: Largo de São Sebastião

Horário: 17h

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre

Espetáculo: “A Princesa Cafuxa”, da Companhia Cafuxa Oficial

Local: Teatro Amazonas

Horário: 19h (entrada do público a partir das 18h30)

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre

INTERIOR

Dia 31 de março

Espetáculo: “Circo Xeretinha”

Local: Comunidade Vila do Engenho – Itacoatiara

Horário: 17h

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre

Dia 1º de abril

Espetáculo: “Circo Xeretinha”

Local: Comunidade Novo Remanso – Itacoatiara

Horário: 17h

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre

Dia 2 de abril

Espetáculo: Trupe Circo Show

Local: Flutuante do Tchantcho – Manacapuru

Horário: 10h

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre

Espetáculo: “Circo Xeretinha”

Local: Comunidade Vila Lindóia – Itacoatiara

Horário: 17h

Entrada: gratuita, mediante apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Classificação: Livre

Oficinas

Dia 28 de março

Oficina: Monociclo – 30 vagas

Local: Centro Cultural Barravento, rua Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14

Horário: 14h às 17h

Entrada: inscrição gratuita disponível no Instagram do @culturadoam e Portal da Cultura (cultura.am.gov.br)

Faixa etária: A partir de 12 anos; obrigatória a apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Dia 29 de março

Oficina: Malabares – 30 vagas

Local: Centro Cultural Barravento, rua Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14

Horário: 14h às 17h

Entrada: inscrição gratuita disponível no Instagram do @culturadoam e Portal da Cultura (cultura.am.gov.br)

Faixa etária: A partir de 12 anos; obrigatória a apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Dia 30 de março

Oficina: Tecido – 30 vagas

Local: Centro Cultural Barravento, rua Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14

Horário: 14h às 17h

Entrada: inscrição gratuita disponível no Instagram do @culturadoam e Portal da Cultura (cultura.am.gov.br)

Faixa etária: A partir de 12 anos; obrigatória a apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Dia 31 de março

Oficina: Lira – 30 vagas

Local: Centro Cultural Barravento, rua Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14

Horário: 14h às 17h

Entrada: inscrição gratuita disponível no Instagram do @culturadoam e Portal da Cultura (cultura.am.gov.br)

Faixa etária: A partir de 12 anos; obrigatória a apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

Dia 1º de abril

Oficina: Handstand – 30 vagas

Local: Centro Cultural Barravento, rua Jonathas Pedrosa, 1166, Praça 14

Horário: 14h às 17h

Entrada: inscrição gratuita disponível no Instagram do @culturadoam e Portal da Cultura (cultura.am.gov.br)

Faixa etária: A partir de 12 anos; obrigatória a apresentação de documento com foto e carteira de vacina contra Covid-19 atualizada

FOTOS: Márcio James/Secretaria de Cultura e Economia Criativa