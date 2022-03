Governo do Amazonas conclui entrega de mais de mil kits de pesca artesanal

Pescadores de Presidente Figueiredo e Iranduba também receberam 558 sacos de sementes

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Produção Rural (Sepror) e do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Florestal e Sustentável do Amazonas (Idam), fechou o calendário de entregas de kits de pesca artesanal na segunda-feira (28/02), com a distribuição de 100 kits a pescadores de Presidente Figueiredo (a 117 quilômetros de Manaus). No dia 22 de fevereiro, profissionais de Iranduba (a 27 quilômetros da capital) foram beneficiados com 504 kits.

Ao todo, foram entregues 1.024 kits de pesca artesanal, adquiridos pelo Governo do Estado, via Sepror, mediante emenda parlamentar de autoria do deputado estadual João Luiz, totalizando R$ 380 mil, para apoio ao setor pesqueiro amazonense, abrangendo seis municípios. Em Presidente Figueiredo e Iranduba, houve também a entrega de 458 sacos de sementes, resultado de outra emenda do parlamentar, no valor total de R$ 100 mil.

A cada município foram destinados 229 sacos, com mais de 4 quilos cada, contendo sementes de abóbora, alface, cebolinha, coentro, couve, pimenta-de-cheiro, maxixe, melancia, mamão, maracujá, feijão e milho. Estes produtos se destinam a apoiar o sistema de agricultura familiar, também explorado pelos beneficiados.

No município de Iranduba, a Sepror foi representada pelo secretário executivo adjunto de Política Agrícola, Pecuária e Florestal, Airton Schneider. Em Presidente Figueiredo, o secretário executivo de Pesca e Aquicultura, Leocy Cutrim, representou a pasta, encerrando o cronograma de distribuição dos kits de pesca artesanal.

Leocy Cutrim comentou o encerramento da ação destacando a importância da entrega dos kits de pesca no interior. “Mais uma vez nosso governador Wilson Lima coloca em pauta o fomento ao pescador, valorizando o trabalho que é feito por este guerreiro das águas, o pescador, que traz alimento de alta qualidade em proteína, que é o pescado, para a mesa do amazonense”.

Os 100 kits de pesca entregues em Presidente Figueiredo beneficiaram pescadores da Colônia de Vila Balbina. “Foi mais uma ação de sucesso do governo, com apoio parlamentar, por meio de fomento à pesca artesanal”, concluiu Leocy.

Cada kit é composto por caixa térmica de isopor, com capacidade de 170 litros; lanterna produzida em alumínio anodizado, lâmpadas LED, camisa UV malha dry fit, chapéu de palha e rede malhadeira para pesca artesanal.

FOTOS: Mauro Smith/Assessoria parlamentar