Governo do Amazonas conclui 2ª fase de certificação dos imóveis na comunidade da Sharp

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas concluiu, na terça-feira (22/02), a segunda fase de certificação dos imóveis cadastrados pelo Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+), na área da comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, zona leste da capital. A atividade cumpre uma das etapas do processo de reassentamento das famílias que vivem na área de intervenção do programa, áreas com risco de desabamento ou alagação.

A segunda fase da certificação na área da Sharp iniciou nas primeiras semanas de janeiro. O social da UGPE vem realizando a atividade no local desde dezembro de 2021 e, ao todo, já foram certificados 748 imóveis na comunidade.

O coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, afirmou que o órgão tem atuado com celeridade no cumprimento das etapas para a implementação do programa.

As certificações estão previstas nas etapas do plano de reassentamento do Prosamin+. Neste processo, é expedido um certificado, no qual constam os nomes dos moradores, as características do imóvel e seu uso. O documento auxiliará no processo de reassentamento junto à Superintendência de Habitação do Amazonas (Suhab).

“É determinação do governador Wilson Lima que adotemos a máxima celeridade para o reassentamento das famílias que vivem nas áreas de intervenção do Prosamin+, retirando-as de áreas de risco sujeitas a alagações e desabamentos”, ressaltou Marcellus Campêlo.

Comunidade da Sharp – Com a maior área de intervenção da nova fase do Prosamin+, a Sharp conta também com o maior número de imóveis de famílias a serem reassentadas. Cerca de 2.123 imóveis foram cadastrados pelo programa em 2020 e deverão sair do local.

Moradora da Sharp há 16 anos, Valdenir Maria dos Santos, explica que não consegue dormir quando chove e que seu maior temor é de que o barranco desabe e sua casa seja levada. A moradora ressaltou que, com o Prosamin+ na área, a incerteza e insegurança se transformaram em esperança.

“Você ter essa possibilidade de ter um lugar mais seguro, uma chance de sair de um local onde você não tinha mais um bom sono ou uma boa noite, acredito que não tem palavra que expresse tamanho sentimento de esperança, de algo bem melhor que nos espera e mais digno”, comenta a moradora.

FOTOS: Tiago Corrêa/UGPE