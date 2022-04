Governo do Amazonas assina ordem de serviço para pavimentação do Sistema Viário de Apuí

A obra beneficiará 50 ruas em sete bairros

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), assinou na quarta-feira (30/03), a ordem de serviço que determina o início das obras e serviços de engenharia para a recuperação do Sistema Viário da sede do município de Apuí (a 453 quilômetros de Manaus).

O projeto está inserido no Pacote de Obras 2022, lançado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, que prevê a realização de atividades de infraestrutura em todo o interior e na capital do Estado. Além disso, essa é uma forma de melhorar a trafegabilidade no município, promovendo mais dignidade e a melhoria da qualidade de vida da população.

Com investimento de R$ 17.245.079,27, o contrato contempla a realização de serviços de terraplenagem, pavimentação com revestimento de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), e drenagem.

A recuperação do sistema viário da sede do município de Apuí irá abranger 50 ruas em sete bairros, totalizando 16,33 quilômetros de vias urbanizadas. A obra deverá ser entregue em outubro de 2022.

Situado na calha do rio Madeira, na região sul do estado, o município de Apuí conta com uma população estimada em 22.739 habitantes, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a 2021.

FOTOS: Arquivo/ Seinfra