Governo do Amazonas anunciará novo polo do Projeto Esporte e Lazer em Humaitá

O Governo do Amazonas anunciou, no sábado (02/04), Tabatinga como novo polo do Projeto Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci). Agora o município se une a Manaus e São Gabriel da Cachoeira no projeto esportivo coordenado pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), que oferece aulas gratuitas em diversas modalidades.

O evento aconteceu na quadra da Escola Estadual GM3, com mais de 140 crianças e jovens inscritos no projeto disseminador do esporte de base para o alto rendimento. Na oportunidade foram entregues equipamentos esportivos como bolas, cones, kits de apitos, bambolês, redes de gol, coletes, além de uniformes padronizados.

No interior do Amazonas, além de Tabatinga, o Pelci está presente no município de São Gabriel da Cachoeira, que conta com mais de 200 atletas mirins, nas modalidades futsal, voleibol, handebol e jiu-jitsu. A Faar ainda irá anunciar novos polos como Coari, Codajás, Humaitá, Guajará e Tefé.

FOTOS: Divulgação/Faar