Governo do Amazonas adquire 120 toneladas de alimentos da agricultura familiar durante ação emergencial

Mais de 120 toneladas de alimentos foram adquiridas pelo Governo do Amazonas, por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), nos três municípios que foram impactados pela queda das pontes na BR-319, no mês de outubro. Ao todo, nesta primeira fase, 23 agricultores e quatro associações rurais do Careiro Castanho, Careiro da Várzea e Manaquiri foram beneficiados.

A ação integra o plano emergencial do governo e está sendo coordenada pelo Sistema Sepror. Os trabalhos em campo iniciaram no dia 19 de outubro, com o envio de quatro caminhões da ADS para os municípios.

“Essa foi uma das medidas que tomamos diante da situação emergencial vivida pelos produtores, que ficaram impossibilitados de escoar seus produtos após a queda das pontes, e corriam o risco de perder sua produção. Enquanto perdurar esse cenário, o Estado vai continuar também ajudando essas localidades com apoio médico e logístico”, informou o governador Wilson Lima.

Durante a primeira fase da ação, foi realizada contratação para a aquisição de 13 itens ofertados por 23 agricultores e quatro associações (que juntas somam mais de 90 associados), nos três municípios, onde foi decretado estado de emergência.

O abacaxi foi o item com maior volume para contratação e aquisição, correspondendo a 52.550 quilos. O segundo item foi a melancia com 42.179 quilos, seguido da macaxeira com 12.212 quilos. Os demais itens corresponderam a 16.772 quilos.

O Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus) foi a localidade que apresentou os maiores fornecimentos de produtos da agricultura, correspondendo a 45.400 quilos, com investimento para aquisição de R$ 143.995,00.

Para operacionalizar a aquisição de produtos regionais, o destaque orçamentário é no valor de R$ 1,5 milhão. Até o presente momento, já foram investidos R$ 389.202,30.

Técnicos da agência em parceria com as unidades locais do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) realizaram o levantamento e as primeiras compras da produção agrícola dos produtores rurais desses municípios.



Entre os alimentos adquiridos pela ADS destacam-se: abacaxi, melancia, pimentão, cará-roxo, cheiro-verde, mamão, maxixe e pimenta-de-cheiro, entre outros. Comunidades localizadas nos ramais do 11, situado na rodovia AM-254, no Careiro Castanho; do Pururu, no Careiro da Várzea; e da Costa do Barroso e do Barro Alto, em Manaquiri, foram os primeiros a serem contemplados.

À frente da operação, o diretor técnico da ADS, Leandro Góes, explicou que os trabalhos seguem sendo realizados pelas equipes junto às comunidades. Segundo o diretor, a estimativa é que o Governo do Amazonas adquira 500 toneladas de produtos oriundos da agricultura familiar.

“Os técnicos da ADS estão indo até os produtores, identificando o que pode ser comercializado, fazendo levantamento desse produto e realizando a compra. A partir disso, a ADS inicia o processo de pagamento desses produtores. Estamos fazendo de tal modo que todo esse processo seja realizado no menor espaço de tempo, por se tratar de uma situação emergencial”.

Por estarem em emergência, conforme o Decreto nº 46.444, de 10 de outubro de 2022, os produtores desses três municípios não precisam estar cadastrados na ADS para fornecerem seus produtos.

Distribuição

Após adquiridos pela ADS, os alimentos foram repassados ao Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), que realizaram as distribuições para instituições cadastradas localizadas nos próprios municípios.

Operação

Além da compra de alimentos, o Sistema Sepror também está oferecendo apoio logístico aos trabalhadores rurais, inclusive com o transporte de insumo (como embalagens e rações) e ainda no escoamento da produção, atendendo inclusive, o município de Autazes (a 113 quilômetros da capital).

Aquisição por município

• Careiro Castanho: 35.114 quilos

• Careiro da Várzea: 45.400 quilos

• Manaquiri: 43.199 quilos

Total: 123.713 quilos

Produtos adquiridos

Abacaxi, abóbora, banana-pacovã, banana-prata, cará-roxo, cheiro-verde, couve, macaxeira, mamão, maxixe, melancia, pimenta-de-cheiro e pimentão.

