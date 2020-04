Governo começa a pagar hoje auxílio de R$ 600 para 831 mil trabalhadores

O governo começa a pagar nesta terça-feira (14) a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para 831 mil pessoas que estavam inscritas no Cadastro Único até 20 de março e não recebem Bolsa Família, segundo divulgou a Caixa na segunda-feira (13). Desse total, 557,8 mil trabalhadores receberão por meio da Poupança Digital Caixa. Os outros 273,2 mil terão o valor depositado em conta do Banco do Brasil.

Os que recebem na Poupança Digital Caixa nesta terça-feira são nascidos em janeiro. Quem faz aniversário nos demais meses receberá ao longo da semana, da seguinte forma: Quarta-feira (15): nascidos em fevereiro, março ou abril (1,64 milhão de pessoas) Quinta-feira (16): nascidos em maio, junho, julho ou agosto (2,28 milhões de pessoas) Sexta-feira (17): nascidos em setembro, outubro, novembro ou dezembro (1,96 milhão de pessoas).

Inscritos pelo site ou app

Para quem se inscreveu por meio do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial (disponível para sistema Android e iOS), ou pelo pelo site da Caixa, o pagamento vai começar na quinta-feira (16), segundo o banco. Bolsa Família Para quem está no Bolsa Família, o auxílio emergencial vai seguir o calendário do programa. Nesta semana, o valor será disponibilizado para 2,72 milhões de pessoas que recebem o Bolsa Família, segundo a Caixa:

Quinta-feira (16): beneficiários do Bolsa Família com último dígito do NIS igual a 1 (1,36 milhão de pessoas)

Sexta-feira (17): beneficiários do Bolsa Família com último dígito do NIS igual a 2 (1,36 milhão de pessoas)

Quem recebe o Bolsa Família está inscrito automaticamente para receber o auxílio emergencial, e receberá o benefício de maior valor entre os dois.

Demais parcelas serão pagas conforme aniversário

As duas parcelas seguintes serão depositadas conforme o mês de nascimento do beneficiário. O dinheiro será depositado na conta dos trabalhadores. Vale lembrar que não é necessária corrida e aglomeração de pessoas nas agências e nas lotéricas. Todos os beneficiários vão receber seus recursos “de forma segura, organizada e transparente”, promete a Caixa.