Governador Wilson Lima segue acompanhando trabalho de resgate após deslizamento de terra no Jorge Teixeira  

O governador Wilson Lima segue acompanhando o trabalho de resgate no bairro Jorge Teixeira onde aconteceu, na noite de domingo (12/03), um deslizamento de terra. Na manhã desta segunda-feira (13/03), o governador conversou com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e solicitou que o titular da pasta receba o prefeito de Manaus, David Almeida, para tratar do assunto.

Ainda no domingo, três pessoas foram resgatadas com vida, recebendo os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros no local. Outros oito corpos, sendo quatro adultos e quatro crianças, foram encontrados até o momento. As buscas seguem ao longo do dia.

Desde a noite de domingo, toda a estrutura do Estado está mobilizada na busca de possíveis vítimas e no atendimento dos moradores afetados pelo desabamento. Atuam no resgate 44 homens do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

“Assim que soube do ocorrido determinei que o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil estivessem aqui. Assim como temos o apoio da polícia militar e da assistência social, nesse momento, para auxiliar a prefeitura de Manaus nos procedimentos que são necessários para atender essas famílias”, disse o governador.

No local, Wilson Lima destacou o empenho da população no resgate das vítimas. “Aqui é um local de difícil acesso e a gente contou com o apoio incansável de toda a comunidade na busca por desaparecidos”, ressaltou.

Ao lado do prefeito de Manaus, David Almeida, o governador ressaltou que, neste primeiro momento, as equipes do Estado e prefeitura trabalham para identificar e resgatar os desaparecidos e, em um segundo momento, o Governo do Amazonas também vai atuar na área prestando assistência aos moradores que perderam bens materiais com a tragédia.

Equipes da Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Assistência Social e Polícia Militar também trabalham no local desde ontem, prestando assistência aos moradores afetados pelo deslizamento. Hospitais da rede estadual de Saúde também ficaram de prontidão para receber possíveis feridos.

Identificação das vítimas

O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) já trabalha na identificação dos oito corpos levados ao Instituto Médico Legal (IML). Das vítimas, quatro adultos e quatro crianças, cinco são do sexo masculino e três do sexo feminino. O DPTC vai usar toda a estrutura de identificação disponível e, também, vai solicitar o apoio da Polícia Federal (PF) para identificar as vítimas, uma vez que informações indicam que quatro são de origem venezuelana.