Governador Wilson Lima reinaugura Prato Cheio do bairro Compensa revitalizado, nesta segunda-feira

Governo do Estado amplia ações de segurança alimentar, incluindo a revitalização dos sete restaurantes e cozinhas populares de Manaus

Depois da entrega da unidade do bairro Novo Israel, na zona leste de Manaus, na semana passada, o governador Wilson Lima reinaugurou, nesta segunda-feira (21/03), o restaurante popular Prato Cheio do bairro Compensa, na zona oeste da capital. Com a revitalização, o número de refeições servidas sobe de 200 para 400 por dia.

Esse é mais um avanço da política estadual de segurança alimentar que, por determinação do governador Wilson Lima, tem sido priorizada com a ampliação de programas sociais voltados ao atendimento das pessoas em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar e nutricional. O combate à fome é prioridade.

“Com a questão da pandemia, os problemas sociais se agravaram e a vida ficou muito mais difícil para aquelas pessoas que vivem em condição de vulnerabilidade social. Isso aqui é importante para garantir segurança alimentar para essas pessoas, principalmente para as crianças. Ainda temos muitas crianças no estado do Amazonas que vão para escola em busca da primeira refeição do dia. Em todos os nossos restaurantes também há crianças atendidas”, disse o governador.

Participaram da reinauguração, o deputado federal Marcelo Ramos, a deputada estadual Terezinha Ruiz, a vereadora Glória Carrate e os vereadores Rosinaldo Bual, Diego Afonso e Alan Campelo, além da titular da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Alessandra Campêlo.

Além da revitalização dos sete restaurantes e cozinhas populares de Manaus, o Governo do Amazonas já implantou no interior do estado, de forma inédita, quatro restaurantes Prato Cheio, inaugurados por Wilson Lima entre o final do ano passado e este ano. Os espaços oferecem refeições ao preço simbólico de R$ 1.

De acordo com a Seas, o Prato Cheio do bairro Compensa serve almoço de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h. A unidade da Compensa conta com a parceria público-privada do Governo do Estado e a Innova, empresa do Polo Industrial de Manaus (PIM).

“O ambiente ficou melhor, a claridade ficou melhor, a recepção em si ficou melhor, tudo também melhorou um pouco mais, não me queixo de nada. Eu acho uma boa sugestão do Governo em se propor a fazer isso, porque é uma autonomia que os outros não têm, o Governo tem e pode ajudar, e é o que ele está fazendo”, disse Rodolfo Brandão da Silva, de 63 anos, um dos beneficiários do programa.

Na capital, o programa social Prato Cheio conta com quatro restaurantes populares (Centro, Jorge Teixeira, Novo Israel e Compensa), resultado de parceria público-privada (Governo do Estado e empresas do Polo Industrial de Manaus). Há ainda três cozinhas populares (Alfredo Nascimento, Parque São Pedro e Rio Piorini), unidades onde são servidos gratuitamente 600 litros de sopa totalmente custeados pelo Governo do Estado.

Importância – O público-alvo dos equipamentos públicos estaduais de segurança alimentar são as pessoas em situação de vulnerabilidade social. É o caso de desempregados, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, e trabalhadores informais que, mesmo voltando gradativamente à ativa, perderam renda devido aos impactos da pandemia da Covid-19.

Impacto social – Em 2021, o Governo do Amazonas ampliou o direito humano à alimentação adequada com a oferta de quase 1,2 milhão de refeições, entre almoços a R$ 1 e a distribuição gratuita de sopa de diversos sabores, nas sete unidades do programa Prato Cheio na capital.

As refeições fornecidas no ano passado atenderam 10.286 pessoas em situação de rua e 20.721 pessoas com deficiência, o que comprova o caráter social e inclusivo do programa, que é administrado pela Seas, por meio do Departamento de Proteção Social Básica (DPSB), via Gerência de Ações Descentralizadas de Segurança Alimentar e Nutricional (Gadsan).

Programa em expansão – O Governo do Estado mantém atualmente 11 unidades do programa social Prato Cheio. Eram apenas sete e somente na capital. Desde o ano passado, o governador Wilson Lima determinou a ampliação do programa para o interior, que já tem entregues as unidades de Manacapuru, Autazes, Itacoatiara e Tefé.

Fotos: Lucas Silva/Secom

Programa Prato Cheio em Manaus

Restaurantes populares

Serviço: refeição a R$ 1

Parceria público-privada: Governo do Amazonas, Yamaha, Inova e Coca-Cola/Grupo Simões

Cardápio: inclui arroz, feijão, macarrão, salada e uma proteína variada (frango, carne, fígado, peixe e outros)

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h

Unidades:

• Centro: Rua Joaquim Nabuco, 847 (antigo prédio do Sine)

• Novo Israel: Rua Bom Jesus, s/nº (entre a delegacia e o Caic)

• Compensa: Rua Izaurina Braga, 543 (antiga rua Amazonas, perto da Escola Estadual Padre Pedro Gislandy)

• Jorge Teixeira: Rua Nova Esperança, 340 (perto da Escola Estadual Vasco Vasques)

Cozinhas populares

Serviço: distribuição gratuita de sopas

100% custeado pelo Governo do Amazonas

Cardápio: carne, mocotó, feijão e legumes

Funcionamento: de segunda-feira a sábado, do meio-dia às 14h

Unidades:

• Alfredo Nascimento: Rua Marcos Cavalcante (esquina com rua 2)

• Rio Piorini: Alameda Rio Negro (esquina com a rua Amazonas)

• Parque São Pedro: Rua Edwirges, s/nº (antiga Invasão da Carbrás)