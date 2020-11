Governador Wilson Lima nomeia 322 policiais militares, aprovados em concurso, para Curso de Formação

Após curso, novos policiais atuarão no policiamento preventivo e ostensivo na capital e interior do estado

O governador Wilson Lima assinou a inclusão no quadro da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) de 322 policiais militares aprovados no concurso público realizado em 2011. Eles passam a integrar o serviço ativo da corporação na qualidade de alunos soldados e participam do Curso de Formação de Soldados, que acontece no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) da Polícia Militar.

O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 24 de novembro e traz a relação dos nomes dos 274 policiais do sexo masculino e 48 do sexo feminino. A nomeação já havia sido anunciada pelo governador Wilson Lima em agosto deste ano e foi possível por atender decisão judicial, tendo em vista as limitações legais para que o Governo eleve gastos com pessoal.

Além dos 322 convocados em agosto, o governador convocou outros 50 policiais aprovados em concurso. Assim que passarem por formação também começam o trabalho nas ruas.

Com as novas nomeações, chega a mais de 5.800 o número de aprovados em concursos públicos já convocados pelo Governo de Wilson Lima desde o início do mandato, em janeiro de 2019. As nomeações vêm sendo possíveis graças ao equilíbrio fiscal, garantindo assim reforços fundamentais para áreas como segurança pública, saúde, educação e setor primário.

“O ano de 2020 foi bem complicado por conta da pandemia. Nós tivemos queda na arrecadação, tivemos que fazer readequações no Estado, tivemos que fazer reforma administrativa, cortar muitos gastos e priorizar aquelas áreas fundamentais. Mesmo com todas essas dificuldades, o estado do Amazonas conseguiu desde 2019 chamar mais de 5800 aprovados em concursos públicos, incluindo policiais militares, bombeiros, profissionais da área de saúde, da educação, profissionais do sistema Sepror e do Idam (Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas)”, destacou Wilson Lima.

Foto: Diego Peres/Secom