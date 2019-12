Governador Wilson Lima lança Operação Réveillon 2020.

O governador do Amazonas, Wilson Lima, lança na tarde desta terça-feira (31/12), na praia da Ponta Negra, às 17h, a Operação Réveillon 2020. Sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a ação vai contar com mais de 1,8 mil servidores do sistema em um trabalho focado em garantir a paz nos festejos pela passagem de ano em Manaus. Além de ações desencadeadas nos bairros da capital, haverá reforço em cinco eventos de passagem de ano na cidade.

Durante a operação, 1.553 policiais militares estarão fazendo a segurança da população nos locais onde acontecem as festas de Réveillon gratuitas, como Ponta Negra, Cidade Nova (Shopping Phellipe Daou – Av. Camapuã), Educandos, Viver Melhor e Colônia Antônio Aleixo. O efetivo da Polícia Militar também vai contar com 82 viaturas (entre carros e motocicletas), três lanchas e uma aeronave.

A Polícia Civil do Amazonas irá reforçar a operação com 140 policiais, que estarão de plantão nos Distritos Integrados de Polícia (DIP). Além disso, 80 bombeiros militares estarão estrategicamente posicionados nos principais pontos de comemoração na cidade para prevenção e atendimentos. Já o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizará operação Lei Seca das 18h do dia 31 de dezembro até às 6h do dia 1º de janeiro, em Manaus.