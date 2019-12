Governador Wilson Lima formaliza gestão compartilhada do Hospital Francisca Mendes

O governador Wilson Lima formalizou, nesta quarta-feira (04/12), o novo termo aditivo ao contrato do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Susam), com a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (Unisol) para a gestão do Hospital Universitário Francisca Mendes (HUFM). Na ocasião, Wilson Lima também anunciou que o Estado passa a ser co-gestor da unidade de saúde localizada na Cidade Nova, zona norte de Manaus, assumindo o compromisso de honrar com os pagamentos dos fornecedores.

“Na prática, o que muda é que nós vamos dar um dinamismo nesse processo de gestão e entender os gargalos lá no Francisca Mendes, e regularizar o abastecimento de material”, explicou o governador.

Wilson Lima frisou que o novo momento na gestão do hospital tem o objetivo de garantir a continuidade dos serviços e a qualidade no atendimento à população. “A expectativa é que nos próximos 15 dias nós devemos ter todas as situações regularizadas, lá no Francisca Mendes, de atendimento àquelas pessoas que necessitam de procedimentos, como exames e procedimentos cirúrgicos que são fundamentais, principalmente para crianças”, afirmou.

Participaram do encontro o titular da Susam, Rodrigo Tobias, o diretor executivo da Unisol, Luiz Roberto Coelho, e fornecedores do Francisca Mendes. Na ocasião, também foi apresentada a nova diretoria do HUFM, que passa a ser comandada por Braz Rodrigues dos Santos.

Com o termo aditivo, a Unisol continuará integrando a gestão do hospital por mais seis meses, enquanto o Governo realiza estudos para definir um novo modelo de administração da unidade. De acordo com o secretário Rodrigo Tobias, a gestão compartilhada entre o Governo do Estado e a Unisol durante esse período será baseada em resultados.

“O objetivo é que isso se reflita na melhoria da qualidade da assistência em cardiologia para a população, tendo em vista que o Francisca Mendes é um centro de referência reconhecido pelo Ministério da Saúde na região Norte”, afirmou.

Tobias também explicou que o processo de transição para a gestão compartilhada do hospital envolve a readequação no quadro de funcionários contratados pela Unisol e o corte de cargos comissionados. “Estamos saindo de 45 cargos comissionados para somente nove, concentrados em áreas estratégicas para o funcionamento do hospital”.

Compromisso com fornecedores – Em relação aos pagamentos de débitos anteriores, o governador Wilson Lima determinou que a Susam faça um levantamento da situação atual no HUFM. “A partir daí faremos um cronograma de pagamentos ao longo do ano que vem, sem interromper os pagamentos vigentes que vão ocorrer em 2020”, acrescentou Rodrigo Tobias.

Fornecedora de medicamentos para o HUFM, a empresária Maricelly Brazão elogiou a iniciativa do governador Wilson Lima de convidar os empresários para o encontro. “Tivemos outras reuniões com vários governantes, mas nunca nesse sentido, então o senhor está de parabéns, a equipe da Susam também, onde sempre somos muito bem recebidos”, disse.

O empresário Agnaldo Said, que fornece produtos de assepsia para o Francisca Mendes, também saiu satisfeito do encontro. “Tenho que parabenizar a iniciativa do governo por esse momento ímpar. Como já fui gestor da área da saúde, sei e conheço os problemas que ali existem. Essa iniciativa de trazer aqui os fornecedores para ter um diálogo aberto é importantíssimo”.

Referência – O HUFM é habilitado no SUS como Centro de Referência em Alta complexidade em Cardiologia e suas subespecialidades, além de oferecer tratamento em Neurologia e Neurocirurgia e ser certificado como Hospital de Ensino. O Francisca Mendes possui, ainda, um núcleo para a realização de teleconsultas e exames cardiológicos a distância, fazendo parte da Rede de Atenção às Urgências do Estado do Amazonas, atendendo com eficácia a demanda da região Norte.

