Governador Wilson Lima entrega Praça Elza Simões de Oliveira, no Centro de Manaus

O espaço é um dos sete parques do Prosamim revitalizados pelo Governo do Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou, nesta sexta-feira (27/12), a praça pública Elza Simões de Oliveira, antigo Parque Bittencourt, localizada entre as ruas Jonathas Pedrosa e Emílio Moreira e avenida Sete de Setembro, Centro, na zona sul de Manaus. O espaço, que há quase 10 anos não recebia melhorias, é o primeiro revitalizado pelo Governo do Estado como parte do pacote de reformas, anunciado em abril deste ano pelo governador, dos sete parques urbanos do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim).

O projeto recebeu investimento de R$ 2.044.973,69 milhões, sendo 70% dos recursos provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e 30% de contrapartida do Governo do Estado. Outras obras em parceria com o banco também serão executadas.

“Esse recurso é uma contratação de crédito que a gente tem junto ao BID e há uma contrapartida do Estado. Da mesma forma os recursos que estão sendo disponibilizados para as outras obras de saneamento no interior, a exemplo do que aconteceu no município de Maués; e aí a gente vai ter nos municípios de Parintins, Itacoatiara, Iranduba e Coari, e também o saneamento lá da área do bairro Educandos”, frisou o governador.

A praça tem uma área total de intervenção de 13.230,77m². Os trabalhos foram executados pelo Governo do Estado, por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana (Seinfra).

Durante a solenidade de inauguração, Wilson Lima destacou o esforço do Governo do Estado para reconstruir o relacionamento com o banco. “Havia uma desconfiança muito grande do BID em relação ao estado do Amazonas e não foi fácil a gente restabelecer esse relacionamento, essa construção, para que a gente pudesse ter novos investimentos”, observou o governador.

Revitalização – O antigo Parque Bittencourt foi concebido ainda na primeira fase do Prosamim, no primeiro contrato de empréstimo com o BID, celebrado em janeiro de 2006. As obras foram concluídas e entregues à população em 2010. Após quase 10 anos, o atual Governo do Estado fez a revitalização do espaço, agora praça Elza Simões, que compõe o pacote de reformas dos parques urbanos do Prosamim.

As principais intervenções realizadas na praça incluem revitalização do campo de grama sintética, da quadra de areia, ciclovia, passarelas metálicas, dos guarda-corpos, bocas de alas; instalação de novos alambrados nas quadras, gradis metálicos, portões, novos cestos coletores de resíduos sólidos, pergolados metálicos, chuveirão, playground, academia, pintura do muro perimetral do parque, iluminação pública em LED, nova escada de acesso à academia e playground, área para veículos de transporte e venda de alimentos.

“Quando nós assumimos, encontramos os passivos ambientais e de engenharia e, consequentemente, sociais. A partir de agora, o parque Elza Simões, antigo parque Bittencourt, está sendo entregue, pela decisão do governador de revitalização desses parques, de priorizar o Prosamim e, principalmente, de autorizar a retomada de tantas obras que nós estamos realizando”, enfatizou o coordenador executivo da UGPE, Marcellus Campelo.

Homenagem – O nome da Praça inaugurad pelo governador Wilson Lima, nesta sexta-feira (27/12), é uma homenagem à Elza Simões de Oliveira, mãe do presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ-AM), desembargador Yedo Simões. Elza teve nove filhos e morou na região por mais de 40 anos, sendo conhecida pelo seu lado solidário, ajudando famílias humildes que também moravam no local e distribuindo sopa às pessoas carentes. Dona Elza faleceu há 28 anos. Seu esposo José Evangelista de Oliveira, assim, como seus pais Guilherme e Felisbela, também já faleceram. Mas seu filho, Yedo Simões, mantém a tradição da família e até hoje reside no local.

“Para mim, é uma emoção imensa saber que esse parque leva o nome da minha mãe, que viveu nessa comunidade, que abraçou muitas pessoas, que ajudou, que era uma comunitária que sabia fazer a paz aqui nesse ambiente, que abraçava todo mundo. Uma pessoa simples, religiosa e muito afável. Nós temos orgulho de ter nascido aqui, eu ainda moro aqui e, com certeza, só vou sair daqui para o cemitério, porque aqui é o meu lugar”, ressaltou o desembargador Yedo Simões.

Qualidade de vida – Durante a inauguração, a comunidade avaliou positivamente as melhorias executadas. “Aqui era só igarapé, era só mato, era um ambiente que não era viável aos familiares, aos jovens, às crianças que queriam brincar. Hoje nós temos, graças a Deus, um ambiente maravilhoso, o Governo do Estado fez a reconstrução de tudo isso e a comunidade só tem a ganhar”, considerou a professora Lígia Teixeira, que há mais e 20 anos mora na região.

A catadora de lixo Waldirene Santos, que trabalha com reciclagem há dez anos, destaca a importância do reaproveitamento de lixo e da conscientização da população, para manter os espaços públicos limpos. “Sempre que podemos nós estamos fazendo mobilização aqui com os familiares, para que eles possam contribuir para o descarte correto do material, para não descartar no igarapé e fazer essa coleta seletiva domiciliar”.

Para os jovens e adolescentes, o espaço para a prática de esportes é um dos maiores benefícios. “A gente não imaginava. Há cinco anos, eu chegava aqui e tinha drogado, era cheio de buraco também, a gente se machucava bastante. Agora está bem melhor, tem o (campo) sintético, o lugar está muito mais agradável”, considerou o estudante Henrique Lello.

Inauguração e reformas dos Parques – O Governo do Estado iniciou, neste ano, a recuperação e revitalização dos sete Parques urbanos do Prosamim, localizados nas zonas sul e oeste de Manaus. O valor do investimento é de R$ 9,7 milhões. Os serviços executados na reforma dos parques são manutenção em áreas de lazer e ginástica, serviços de paisagismo (plantio de grama), microdrenagem, substituição de lixeiras, reforma das quadras de esporte, pinturas, recuperação dos bancos de concreto, demolição e remoção das construções irregulares, visando a regularização para emissão do título de propriedade.

Parque Dois Amigos – Neste ano o Governo do Estado também inaugurou o parque “Dois Amigos: Oscarino e Peteleco”, localizado no bairro da Cachoeirinha, entre a rua Duque de Caxias e o Parque Residencial Mestre Chico II, zona sul da cidade. O parque foi construído em uma área do leito do Igarapé Mestre Chico que se encontrava tomada pelo lixo, poluição e mau cheiro, há aproximadamente três décadas. O local foi equipado com redes de esgoto e de drenagem, área de lazer com gangorras para as crianças, iluminação em LED, meia quadra de basquete e academia ao ar livre.

Repasse da administração – O Governo do Estado formalizou em 2019 o repasse dos Parques urbanos e praças construídas pelo Prosamim para a Prefeitura Municipal de Manaus. A assinatura do repasse é fruto de um Termo de Cooperação Técnica e Financeira celebrado entre o Governo do Estado do Amazonas, por meio da UGPE, e o município de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano (Implurb), com o objetivo de promover o fortalecimento da capacidade operacional do órgão municipal, de forma que o Implurb possa recepcionar as obras construídas pelo Prosamim, afim de administrar o uso e o funcionamento das praças e parques. O Implurb foi fortalecido pelo Prosamim com recursos da ordem de R$ 1,03 milhão para cuidar dos parques urbanos.

FOTOS: TÁCIO MELO/SECOM E TIAGO CORRÊA/UGPE