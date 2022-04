Governador Wilson Lima entrega mais 61 viaturas às Polícias Civil e Militar para reforçar a segurança em Manaus

Esta é a terceira entrega de veículos para as forças de segurança feita pelo Governo do Estado somente em 2022

O governador Wilson Lima entregou, nesta quinta-feira (07/04), 61 viaturas para a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e para a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). Esta é a terceira entrega de veículos para as forças de segurança feita pelo Governo do Estado somente em 2022. O investimento faz parte do programa Amazonas Mais Seguro, um pacote de R$ 280 milhões que visa reforçar o combate à criminalidade.

“Nós estamos entregando aqui 61 viaturas para as Polícias Militar e Civil, e é a terceira entrega de viaturas que nós estamos fazendo no ano de 2022, tanto para a capital quanto para o interior, e já determinei para a Secretaria de Segurança e todas as forças de segurança que essas viaturas estejam imediatamente em circulação na cidade de Manaus para combater a criminalidade e dar tranquilidade à nossa população”, ressaltou o governador.

A cerimônia de entrega aconteceu na cabeceira da ponte Jornalista Phelippe Daou, no bairro Compensa, zona oeste da capital. O presidente da comissão de segurança da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Cabo Maciel, esteve presente no evento, além de vereadores de Manaus e secretários de Estado.

Do total de veículos, 35 são viaturas caracterizadas, modelo Ford Ranger, destinadas ao Comando de Policiamento Especializado (CPE), da PMAM. Serão beneficiadas com os novos veículos unidades especializadas como as Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), Companhia de Operações Especiais (COE) e 1° Batalhão de Choque, entre outras.

Para a PC-AM, foram entregues 26 viaturas caracterizadas, modelo S10, para reforçar o trabalho dos policiais durante incursões em áreas de difícil acesso.

Outras entregas – Em janeiro deste ano, o governador Wilson Lima entregou 65 viaturas caracterizadas e 30 motocicletas para PMAM, que reforçaram o policiamento na capital e no interior do estado. Em março, o Governo do Amazonas realizou a entrega de mais 14 viaturas para a Força Tática, unidade especializada da Polícia Militar.

“Tudo com o objetivo de dar, ao nosso policial, melhores condições para atuar no combate à criminalidade, proporcionando mais segurança para a população amazonense. Importante destacar que as ações do governador não se limitam apenas à entrega de equipamentos e materiais”, disse o secretário de Estado de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, ao se referir às ações do programa Amazonas Mais Seguro.

Além de viaturas quatro rodas, Wilson Lima entregou, por meio do programa, motocicletas, kits para perícia, embarcações blindadas, coletes balísticos, armas e munições, entre outros itens. O governador também determinou a realização de concursos públicos com 2,5 mil vagas para reforçar as forças de segurança e inaugurou o Paredão, um moderno sistema de videomonitoramento formado por 500 câmeras.

