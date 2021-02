Governador Wilson Lima entrega mais 10 novos leitos de UTI no Hospital Delphina Aziz

Até a próxima semana, mais 20 leitos serão abertos na unidade, elevando para 180 leitos exclusivos de UTI para Covid-19

O governador Wilson Lima, realizou, nesta quinta-feira (25/02), a abertura de mais 10 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no Hospital Delphina Aziz, referência para o tratamento de pacientes com Covid-19. Até o início da próxima semana, o Governo do Estado deve abrir mais 20 leitos de UTI na unidade.

Com o Plano de Contingência para o Recrudescimento da Covid-19, o Governo do Amazonas aumentou a capacidade da rede, saindo, em outubro, de 457 leitos, para 1.435 leitos exclusivos para Covid, sendo 1.039 leitos clínicos e 396 leitos de UTI. Com a oferta dos novos leitos no Hospital Delphina Aziz, o Amazonas salta para 406 leitos de UTI.

“Estamos entregando mais dez leitos de UTI aqui no Hospital Delphina Aziz, que é referência no atendimento à Covid. Os pacientes já começam a ser regulados para esse espaço, e a nossa expectativa é que até a segunda-feira (1º/03) outros 20 leitos estejam habilitados especificamente para o atendimento às pessoas acometidas pela doença”, disse o governador Wilson Lima.

Loading...

O trabalho de ampliação de leitos fez com que o Hospital Delphina Aziz saltasse de 50 leitos, antes da pandemia, para os 160 atuais. Com abertura de 20 novos leitos de UTI, até a próxima semana, a unidade passará a contar 180 leitos de UTI.

“Nós passaremos a ter aqui nessa unidade 180 leitos UTI com essa destinação para fazer com que a nossa fila diminua cada vez mais. Isso é resultado do compromisso que o Estado tem com seu povo, e de todo o empenho dos nossos profissionais da área de saúde, do Hospital Delphina Aziz e também dos profissionais da Secretaria de Saúde, da parceria que tem sido feita com o Governo Federal e outras instituições, como a Organização Pan-Americana de Saúde, e com outros que estão nos ajudando na construção de estratégias para combater a pandemia”, destacou o governador.

FOTOS: Diego Peres/Secom