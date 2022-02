Governador Wilson Lima entrega 284 kits de capacete e colete em Manacapuru

As entregas são do projeto “Motociclista Legal”, coordenado pelo Detran-AM, que já beneficiou 76 mototaxistas desde dezembro do ano passado

O governador Wilson Lima entregou 284 kits de segurança para os mototaxistas de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus), nesta terça-feira (15/02). Os kits são compostos de capacete e colete e fazem parte do pacote de benefícios do projeto “Motociclista Legal” executado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM). A primeira dama do Amazonas, Taiana Lima, acompanhou o governador nas entregas.

“Outra meta que a gente tem no governo é gerar emprego, é gerar renda. O que nós estamos fazendo aqui é dando oportunidade para que o mototaxista continue trabalhando com segurança. Estamos entregando o colete e também o capacete, resultado de uma parceria que eu havia assumido com a categoria e eu estou voltando aqui para cumprir”, disse o governador.

O “Motociclista Legal” faz parte do Programa Detran Cidadão, que prevê, ainda, a capacitação gratuita de mototaxistas e motofretistas em todo o Estado.

Desde o dia 20 de dezembro do ano passado, o Detran-AM iniciou a entrega desses equipamentos em Manacapuru. Até então, 76 mototaxistas com os cursos de atualização e de especialização em dias já receberam os kits.

“Eu tô muito feliz por causa da doação que o governo está fazendo. O mototáxi é um meio de transporte que emprega vários pais de família”, disse o mototaxista Silas Silva.

Segundo o diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá, nenhum outro Detran do país tem um programa social tão abrangente e democrático como o Detran-AM. “O CNH Social, aqui em Manacapuru, nós abrimos turmas essa semana. São mais de 200 vagas aqui em Manacapuru nessa etapa”, disse.

Desde que foi lançado, em novembro de 2021, o projeto “Motociclista Legal” já capacitou 229 mototaxistas em sete municípios do interior e 170 em Manaus. Os municípios beneficiados, até o momento, foram Coari, Tefé, Humaitá, Careiro Castanho, Manacapuru, Manicoré e Novo Airão.

FOTOS: Diego Peres/Secom