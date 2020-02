Governador Wilson Lima e Deputada Alessandra Câmpelo levam água potável para os beiradões de Manacapuru

As comunidades São Francisco, na Boca do Parauá, e Cristo Ressuscitado, na Costa do Canabuoca 3, ambas em Manacapuru, agora estão dotadas de poços artesianos que servirão água potável para mais de 300 famílias. Os projetos são frutos de emendas indicadas pela deputada estadual Alessandra Campêlo (MDB) e a execução das obras foi do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror). A inauguração aconteceu neste sábado, 15 de fevereiro.

A autora das emendas não pode comparecer à inauguração e foi representada no ato por seu coordenador político, Anderson Souza, que elogiou o compromisso do governador Wilson Lima em atender aos anseios das comunidades ribeirinhas de Manacapuru.

“Essa é um sonho antigo dessas duas comunidades e um compromisso assumido pela deputada Alessandra, que nunca desistiu desses projetos. Passaram-se três governadores no período de tramitação dessas emendas, mas foi preciso o novo representado pelo governador Wilson Lima para que o recurso fosse liberado e essas comunidades ganhassem esse direito que é ter acesso a água potável e de qualidade”, destacou Anderson.

Presença no interior

O secretário de estado de Produção Rural, Petrúcio Magalhães Júnior, destacou que a atual administração liderada por Wilson Lima tem um olhar diferenciado para o homem e a mulher do campo. Para ele, a parceria com parlamentares com atuação no setor primário facilita o trabalho da pasta e amplia o alcance social do governo nas comunidades mais distantes da capital.

“Esse é um governo presente no interior, essa é uma determinação do governador Wilson Lima de interiorizar o desenvolvimento econômico, porque quem está na comunidade quer morar com a sua família na comunidade, mas precisa ter as condições para isso. Essa emenda impositiva da deputada Alessandra Campêlo é de suma importância para as famílias da área de várzea aqui de Manacapuru”, enfatizou o secretário Petrúcio Gestor.

O gestor da Sepror aproveitou a oportunidade para destacar outras ações do governo no setor primário. Ele anunciou o investimento de R$ 10 milhões do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), para beneficiar associações e cooperativas com recursos no valor de até R$ 150 mil por entidade.

“Essas associações podem elaborar um plano de trabalho e adquirir veículos, equipamentos, máquinas para o fomento à produção, então esse é um governo, como disse presente, e a gente quer promover o desenvolvimento sustentável aqui da região”, concluiu o titular da Sepror.

O novo resolveu a bronca

O coordenador do Sistema Sepror em Manacapuru, Wanderley Barroso, enfatizou que essa demanda foi reapresentada pela deputada Alessandra pela primeira vez em 2016 e só agora no governo Wilson Lima os projetos foram concretizados, com sensibilidade e celeridade.

“A inauguração desses dois poços artesianos indicados pela deputada Alessandra, que é uma amiga de Manacapuru, vai mudar consideravelmente a qualidade de vida dos comunitários, com abastecimento de água potável, diminuindo o risco de doenças e podendo ajudar também na irrigação das lavouras”, afirmou Wanderley.

Sonho realizado

Morador da Comunidade Cristo Ressuscitado, na Costa do Canabuoca 3, o senhor Raimundo Lima de Souza, agradeceu o carinho e a responsabilidade da deputada Alessandra com os pleitos dos moradores do interior.

“Isso é a realização de um sonho, uma obra rara de ser ver nessa comunidade e que há tantos anos nós lutávamos. A deputada esteve aqui na época da campanha, viu a nossa necessidade e agradecemos a ela pelo carinho e a responsabilidade com os moradores da comunidade”, disse Raimundo Lima.

A comitiva que inaugurou os dois poços artesianos também contou com presença e participação efetiva da secretária executiva do Trabalho e Empreendedorismo, Neila Azrak, que colocou todos serviços da Setrab à disposição das comunidades visitadas.

