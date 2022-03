Governador Wilson Lima anuncia chamamento de 71 aprovados do cadastro reserva em concurso do Idam

Anúncio foi feito no dia em que o órgão completa 26 anos de serviços prestados ao agricultor familiar e produtor rural

Nesta sexta-feira (18/03), dia em que o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) completa 26 anos de existência, o governador Wilson Lima anunciou a convocação de 71 aprovados do cadastro de reserva no concurso público do órgão realizado em 2019. Eles irão completar o quadro de 227 vagas ofertadas no certame.

Esse número vai incrementar em 33% a força de trabalho em municípios do Amazonas. Essas vagas serão distribuídas entre o polo 1 (Rio Negro/ Solimões/ Alto Rio Negro); polo 2 (Médio/ Baixo Amazonas); polo 3 (Jutaí/Solimões/ Juruá/ Alto Solimões) e polo 4 (Madeira e Purus).

“Essa convocação começa a acontecer a partir do dia 2 de abril. Essas pessoas serão importantes para somar aos servidores que já estão na ativa e esses 71 representam um terço daqueles que foram aprovados no concurso público. Então é um reforço e tanto para a assistência técnica no estado do Amazonas”, destacou Wilson Lima.

O governador participou de homenagens a servidores antigos e parabenizou as equipes pela dedicação ao setor primário.

“Fiz questão de vir agradecer o trabalho que é feito por esses servidores, trabalho de assistência técnica ao setor primário, à agricultura familiar, a quem está lá na ponta, nos municípios mais distantes. A gente tem se preocupado muito em fazer investimentos em recuperação de ramais, em compra de insumos, financiamentos, mas também com a valorização do servidor público”, ressaltou Wilson Lima.

Um dos servidores mais antigos é o chefe do departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, Luiz Herval, que está no Idam há 24 anos.

“É uma satisfação trabalhar com assistência técnica e extensão rural. Muito além de melhorar a produtividade dentro de determinada cultura, muito mais importante que isso é o nosso trabalho social, é a gente levar esperança ao produtor rural, levar dignidade, cidadania e fazer com que ele realize os seus sonhos”, disse Herval.

Novos servidores – Entre os profissionais que serão chamados estão: engenheiros, técnicos de nível superior, técnicos em agropecuária, assistente técnico, técnicos extensionistas, motorista e motorista fluvial.

“É uma força de trabalho muito grande que a gente ganha. São equipes multidisciplinares que vão poder levar ao interior um melhor atendimento, maior alcance, informações técnicas, permitindo uma maior elaboração em quantidade e qualidade de projetos de captação de recursos. Isso é uma garantia de investimento na ponta, garantia da melhoria da qualidade de vida do homem do campo”, ressaltou o diretor-presidente do Idam, Tomás Sanches.

Assistência ao produtor – O Idam está presente em todo o interior do Amazonas por meio de 66 unidades locais e quatro postos de atendimento em comunidades rurais, a exemplo de Curuquetê (Lábrea); Caburi (Parintins); Distrito de Realidade (Humaitá) e Monte Sinai (Autazes).

“O Idam atende os pequenos produtores e pescadores e tem uma importância vital na transformação da vida dessas pessoas. Hoje já são 70 escritórios no interior e esses técnicos que foram chamados pelo governador Wilson Lima no último concurso estão na ponta, elaborando projetos, dando orientação técnica e mudando a vida das pessoas que estão no interior do estado”, disse o secretário de Produção Rural, Petrúcio Magalhães.

