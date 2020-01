Governador Wilson Lima afirma que saúde continua prioridade em 2020

O governador do Amazonas, Wilson Lima, frisou que a área da saúde segue sendo prioridade do Governo do Estado no ano de 2020 e até o final da administração dele. Em entrevista coletiva na sede do Governo, zona oeste de Manaus, na manhã desta segunda-feira (06/01), Wilson Lima ressaltou que a contratação direta de aproximadamente 3 mil técnicos de enfermagem que atuam, por intermédio de empresas terceirizadas, na rede estadual de saúde, faz parte do pacote de ações direcionadas à reorganização e melhoria da qualidade do sistema de saúde.

“Esse é um primeiro passo que estamos dando para reorganizar a estrutura da área de saúde do Estado do Amazonas. Com isso vamos resolver esse problema inicial de pagamento dos servidores. Já no mês de fevereiro, os novos contratados vão receber o que trabalharam no mês de janeiro e vão ter um pagamento regular desses salários, que passa a ser de nossa responsabilidade”, destacou Wilson Lima.

Ele enfatizou que a reorganização de todo o sistema está entre as ações planejadas para serem executadas em 2020. “Nós vamos trabalhar muito na questão da saúde. Esse ano será para executarmos o que preparamos em 2019. Ao longo dos últimos anos tivemos uma desorganização, principalmente nessa relação entre o Governo, as empresas e os servidores. Estamos reorganizando para que não haja tanto desperdício. Agora nós vamos saber quem faz parte das empresas, vamos ter total controle disso. A saúde vai ser nossa prioridade até o final desse mandato”, afirmou o governador.

O Governo do Amazonas aumentou em R$ 1,477 bilhão o orçamento para 2020, em relação a 2019, com destaque para a ampliação de recursos destinados às áreas prioritárias: saúde, educação, segurança pública, assistência social, justiça e cidadania. Na saúde, o orçamento passou de R$ 2,447 bilhões para R$ 2,634 bilhões.

Pagamentos – Durante a entrevista em que anunciou o início do processo de contratação direta dos técnicos de enfermagem, o governador também ressaltou que o Governo do Estado e as empresas terceirizadas estão alinhando ações que garantam o pagamento dos valores que estão em aberto.

“O que ficou pendente de 2019, vamos pagar tudo. Naturalmente que vamos estabelecer um cronograma de pagamento, para que essas empresas também não tenham prejuízos, uma vez que elas também têm seus compromissos, impostos, ainda têm saldo que deve ser quitado com esses trabalhadores. Estamos trabalhando isso, e vamos continuar conversando sobre os débitos pretéritos”, observou Wilson Lima, referindo-se aos débitos deixados por gestões anteriores, referentes aos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018.

Ele destacou, ainda, que o pagamento direto aos novos contratados não vai representar aumento de gastos com pessoal. “O pagamento que o Estado faz para essas empresas que contratam pessoal entra no cômputo da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Portanto, não vou ter aumento com gasto de pessoal, o que estou fazendo é uma substituição”, frisou o governador.

