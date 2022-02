Governador Wilson Lima acompanha início do ano letivo 100% presencial da rede estadual de ensino

São mais de 417 mil alunos que voltam à rotina escolar em 605 escolas de Manaus e do interior

O governador Wilson Lima acompanhou, nesta segunda-feira (14/02), o início do ano letivo de 2022 na rede estadual de ensino. Em todo o Amazonas, são mais de 417 mil alunos que voltam à rotina escolar, em 605 escolas de Manaus e do interior, em todas as modalidades de ensino. Em Manaus, são mais de 215 mil estudantes atendidos pela rede estadual. Em função dos indicadores epidemiológicos associados às medidas sanitárias para controle da transmissão do novo coronavírus nas unidades de ensino, as aulas começam em modalidade 100% presencial.

Na Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Maria Arminda de Andrade, no bairro Coroado, na zona leste de Manaus, Wilson Lima destacou que o novo Ano Letivo marca o início do Passe Livre Estudantil, que garante o transporte coletivo gratuito para todos os alunos das redes estadual e municipal irem até a escola.

“Os dados epidemiológicos e as medidas sanitárias que nós tomamos nos permitem o retorno 100% presencial. Apesar das medidas que nós adotamos como o ‘Aula em Casa’ e outras estratégias pela internet e aplicativos, nada substitui a aula presencial. A partir de hoje, nenhum aluno paga o transporte coletivo para ir e voltar. O aluno que mora a mais de um quilômetro da escola tem direito a esse benefício, uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus”, disse o governador.

Revitalização – A EETI Maria Arminda Andrade foi a 361ª escola revitalizada desde 2019, em todo o Amazonas. A unidade escolar foi desativada para reparos em sua parte estrutural em 2016. Em 2021, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto assumiu a revitalização e remodelou todo o espaço da escola para atender os alunos em tempo integral. Para a unidade de ensino, foram investidos R$ 1,2 milhão.

A aluna Alexia Emanuele era estudante da rede estadual em Coari. Nesta segunda-feira, começou a estudar no EETI Maria Arminda. “Achei muito legal, vai ter material novo, vou fazer amiguinho novo, eu vou achar muito legal. Estou muito ansiosa para aprender outras línguas”, disse a estudante.

Ao longo desses anos, foram investidos mais de R$ 83,9 milhões, sendo R$ 52,2 milhões no interior e R$ 31,7 milhões na capital. Com foco na ampliação e melhoria do ensino da rede pública estadual, o governador Wilson Lima assinou ordens de serviço para revitalização das primeiras 28 escolas que serão recuperadas em 2022, sendo 7 escolas na capital e 21 escolas no interior.

“Desde 2020, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, adaptou as escolas da rede estadual para levar os cuidados com a Covid-19 a toda a comunidade escolar. As unidades receberam pias extras, equipadas com dispensadores de sabão líquido, papel-toalha e álcool em gel. Além disso, as escolas foram sinalizadas com informações sobre a lavagem correta das mãos, o compartilhamento de itens pessoais e o uso de máscaras”, disse a secretária Kuka Chaves.

FOTOS: Diego Peres/Secom