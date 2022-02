Google e a Apple estão juntos derrubando o Facebook; veja como

Após Apple fazer Meta perder R$ 51 bi, Google dá duro golpe em Zuckerberg

O Google disse nesta quarta-feira (16) que planeja restringir o rastreamento entre aplicativos em dispositivos móveis que usam seu sistema operacional Android – uma medida que provavelmente afetará o modelo de negócios da Meta, reduzindo a eficácia dos anúncios do Facebook e Instagram.

A notícia vem depois que a Apple começou a permitir que os usuários do iPhone optassem por não fazer o rastreamento entre aplicativos no ano passado – uma medida que Meta disse, durante uma teleconferência de resultados no início deste mês, que custaria à gigante da mídia social R$ 51 bilhões em 2022.

As ações da Meta caíram 3,5% na manhã de quarta-feira depois que o Google revelou seus planos, somando-se a uma queda de 33% no mês passado que eliminou mais de R$ 1,5 trilhão do valor de mercado da empresa.

“Este é outro golpe para o Facebook”, disse o diretor administrativo da Wedbush Securities, Dan Ives, ao The Post. “O Google e a Apple estão juntos derrubando o Facebook de uma maneira que o Beltway só poderia sonhar.”

As mudanças de privacidade da Apple tornaram mais difícil para a Meta direcionar anúncios para usuários do iPhone, por exemplo, atingindo um usuário do Instagram com um anúncio do mesmo par de jeans que ela visualizou anteriormente em outro site.

Como resultado, os anunciantes foram forçados a gastar mais dinheiro em anúncios menos eficazes para clientes em potencial por meio dos aplicativos da Meta – potencialmente levando algumas empresas a colocar seus dólares em anúncios em outros lugares.

Adicionar restrições semelhantes a dispositivos Android pode ser igualmente prejudicial para o Meta, que depende muito da receita de anúncios digitais, apesar da tentativa de Mark Zuckerberg de migrar para o metaverso.

Em uma postagem no blog anunciando os planos do Google, o vice-presidente de gerenciamento de produtos Android da empresa, Anthony Chavez, escreveu que a publicidade digital desempenha um “papel fundamental” no suporte à internet”.

Essas soluções limitarão o compartilhamento de dados do usuário com terceiros e operarão sem identificadores entre aplicativos, incluindo ID de publicidade”, disse Chavez.

Mas a empresa também prometeu trabalhar com empresas de publicidade digital e pareceu sugerir que suas mudanças não serão tão disruptivas ou abruptas quanto as feitas pela Apple.

Em resposta aos planos do Google, o vice-presidente de anúncios e marketing de produtos empresariais do Facebook, Graham Mudd, jogou bem em um tweet que Meta disse representar sua declaração oficial.

“Encorajando ver essa abordagem colaborativa de longo prazo para a publicidade personalizada de proteção à privacidade do Google”, disse Mudd. “Esperamos continuar trabalhando com eles e com a indústria em tecnologia de aprimoramento de privacidade por meio de grupos do setor”.