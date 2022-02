Gerência de Pesca do Ipaam inicia programação anual de vistoria em todo o estado do Amazonas

Ações vão abranger Região Metropolitana, Alto e Médio Solimões, Baixo Amazonas, sul do estado e municípios do rio Negro

A Gerência de Controle de Pesca (GECP) do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) iniciou, nesta semana, a programação de vistorias em todo o estado do Amazonas, para 2022. A iniciativa tem como focos principais, além de vistorias, o monitoramento dos empreendimentos de piscicultura, das indústrias de beneficiamento de pescado e das atividades de pesca esportiva.

As ações vão abranger toda a Região Metropolitana, Alto e Médio Solimões, Baixo Amazonas, sul do estado e municípios do rio Negro. O objetivo é verificar in loco se o empreendimento que tem registro no Ipaam continua em operação, se está seguindo aquilo a que se propôs em desenvolver, se está ativo ou já paralisou a atividade. E aqueles que não tiverem o registro serão notificados para fazer essa regularização.



No momento, uma equipe já foi deslocada para o município de Rio Preto da Eva (a 57 quilômetros de Manaus) para vistoriar as atividades de piscicultura daquela região. Na próxima semana, outra será deslocada para os municípios de Maués, Boa Vista do Ramos, Barreirinha e Parintins.

Neste ano, as ações in loco voltam de forma efetiva, o que tem sido possível pela evidente diminuição nos indicadores de Covid-19 no estado, e todos os servidores do órgão estarem vacinados. O trabalho, que não parou, porém ficou mais restrito durante a pandemia, é de vital importância para o órgão, como explica o gerente da GECP, Gelson Batista.

“É importante ter o Ipaam presente em todos os locais que tenham atividades que são passíveis de licenciamento ambiental, só essa presença já inibe o potencial infrator. E as atividades de piscicultura e da indústria de beneficiamento de pescado são atividades que são licenciadas, então nós estaremos monitorando esses empreendimentos, além de estar monitorando e fiscalizando as atividades de pesca esportiva. O objetivo é atender todos esses pleitos durante o ano e outras demandas que chegam para a gerência”, disse.

FOTOS: Divulgação/Ipaam