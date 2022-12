Gás natural chega a mais de 12 mil unidades consumidoras no Amazonas

O número de unidades consumidoras de gás natural atendidas pela Companhia de Gás do Amazonas (Cigás) alcança a marca de 12.158 UCs. Este é o resultado do plano de investimentos da concessionária para ampliar o número de usuários do combustível no estado. Desde o início de sua operação até outubro deste ano, já foram investidos R$ 670 milhões (em valores corrigidos) de recursos próprios da Companhia para universalização do serviço de distribuição de gás natural.

Atualmente, a rede de distribuição da Companhia, que já conta com 223 quilômetros implantados (dados de setembro/2022), leva o gás natural para as principais empresas do Polo Industrial de Manaus (PIM), estabelecimentos comerciais, entre os quais, os principais shoppings da cidade, academias, lavanderias e supermercados. Além disso, a rede já alcança um grande número de residências em várias zonas da cidade, além de cinco postos com Gás Natural Veicular (GNV).

Em setembro deste ano, a Cigás interligou à rede de distribuição de gás natural o Condomínio Verona Premium, que se tornou a maior unidade consumidora do segmento residencial do Norte do país. Com mais de 4,6 mil moradores, o residencial faz parte do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida.

Além disso, a Companhia também atende ao Hospital e Pronto-Socorro Delphina Aziz, a primeira unidade hospitalar da região Norte a ser abastecida com gás natural.

Por meio de sua rede, a Cigás também distribui o gás natural para atendimento aos municípios de Anamã, Anori, Caapiranga, Coari, Codajás e Silves, sendo utilizado na geração de energia. Em Manaus, 60% da energia elétrica necessária ao abastecimento da capital é gerada a partir do uso do gás natural.

De acordo com o diretor técnico e comercial da Cigás, Clovis Correia Junior, os investimentos da Companhia na expansão do sistema de distribuição de gás natural têm ampliado a demanda pelo combustível. “O aumento da procura pelo gás natural se dá pelos seus inúmeros benefícios, entre os quais, a economia e a versatilidade”, destaca o diretor.

Segundo o diretor-presidente da Cigás, René Levy Aguiar, a Cigás segue promovendo a universalização do serviço de distribuição de gás natural, com isonomia de tratamento aos usuários, modicidade tarifária e serviço adequado. “Os resultados alcançados pela Cigás comprovam a importância da Companhia e do combustível para o desenvolvimento socioeconômico do Amazonas”, reforça o diretor-presidente.

Ampliação da malha de distribuição

Conforme planejamento de obras da Cigás, até o final de 2022, deverão ser atendidas as áreas dos projetos de implantação da rede, chamadas de bolsões, de Autaz Mirim Etapas 1 e 2, Alvorada, Chapada, Dom Pedro, Ponta Negra, Parque 10 e Industrial Etapas 2 e 3. Bairros de diversas zonas da cidade estão sendo beneficiados pelas obras, entre os quais, Alvorada, Armando Mendes, Chapada, Distrito Industrial, Dom Pedro, Ponta Negra, Flores, Parque 10 de Novembro, Planalto, São Geraldo, São José e Tancredo Neves

FOTOS: Cigás Verona Premium – Arthur Castro/Secom e Divulgação/Cigás