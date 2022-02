Gabarito oficial do concurso “Corpo de Bombeiros” já está disponível para consulta

Mais de 46 mil pessoas fizeram inscrição para o certame

Após a realização das provas do concurso para o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, ocorrida no sábado (12/02), a Fundação Getulio Vargas (FGV), banca organizadora do certame, disponibilizou, nesta quarta-feira (16/02), o gabarito oficial das provas. Os candidatos podem fazer a consulta por meio do endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/cbmam21.

Para consultar o gabarito, o candidato deverá inserir o CPF no site e, a partir disso, será possível fazer análise das questões marcadas e cálculo dos pontos obtidos. O certame dispõe de 53 vagas do cargo de 2º tenente (nível superior) e 400 vagas de soldado (nível médio). A prova objetiva continha 60 questões para o nível médio e 80 para o nível superior.

Ao todo, o certame teve mais de 46 mil inscritos. No dia da prova foram registradas mais de 9 mil faltas, o que representa aproximadamente 21% do total de inscrições no edital.

Remuneração – Para o cargo de 2º tenente, a remuneração alcançada após a conclusão do Curso de Formação de Oficiais e do estágio probatório é de R$ 12.468,18. E, para o cargo de soldado, a remuneração após a conclusão do Curso de Formação de Soldado Bombeiro Militar é de R$ 4.831,43.

