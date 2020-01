Fundo de Promoção Social entrega mais de R$ 600 mil em implementos a cinco associações de Manaus

Investimento vai beneficiar entidades do setor social

Nesta sexta-feira (24/01), o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) entregará veículos, bens de consumo e permanentes a cinco Organizações da Sociedade Civil (OSCs) de Manaus, totalizando um investimento de mais de R$ 600 mil no setor social. A solenidade acontecerá no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova, às 10h30.

As OSCs contempladas são: Associação Educacional Beneficente Pão da Vida (Nacer), Sociedade São Vicente de Paula Casa do Idoso, Instituto Transformando Vidas, Associação Mãos Amigas Fortalecendo a Família e Instituto Jovens do Futuro. As entidades são parceiras do Fundo de Promoção Social e atendem a demandas de alta e média complexidade e de proteção social básica.

Entre os equipamentos a serem entregues estão dois veículos tipo van, com capacidade para 16 lugares cada; um veículo tipo minivan, com capacidade para sete lugares; um veículo utilitário tipo pick-up cabine simples; além de equipamentos como fogões industriais, panelas variadas, botija de gás p45, regulador de gás, liquidificadores industriais, mesas em inox, máquina masseira, máquina empanadeira, bebedouro, fritadeira industrial, freezer, materiais de informática, materiais de mídia (TV, microfone sem fio, caixa de som), móveis e modulados.

Os veículos viabilizarão uma melhor condição no transporte das entidades, aumentando os atendimentos, visando também a segurança, conforto e comodidade das pessoas atendidas. Os materiais de consumo e permanentes visam promover capacitação, gerando emprego, renda e auxiliando no preparo das refeições e lanches disponibilizados aos usuários dos serviços.

FPS – O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), seleciona, custeia e monitora projetos geradores de trabalho, renda e autossustentaçao que garantam a inclusão social de dependentes de substâncias psicoativas, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes e o setor primário.

