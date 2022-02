Formatura de Licenciamento do 2° Contigente de Soldados do Efetivo Variável

Humaitá (AM) – No dia 18 de fevereiro de 2022, o 54º Batalhão de Infantaria de Selva realizou a formatura de licenciamento do 2° Contigente de Soldado do Efetivo Variável incorporados no ano de 2021.

Os licenciados receberam os cumprimentos do Comandante do Batalhão, materializando o êxito alcançado pelo Serviço Militar Obrigatório.

Nessa oportunidade foi ressaltado a importância da representatividade do reservista como cidadão difusor dos valores do Exército Brasileiro na sociedade e, sobretudo, como reserva mobilizável para a defesa da Pátria.

Aproveitando o ensejo da cerimônia, foi realizada uma homenagem surpresa ao 2° SGT QE JOSÉ ÉLIO VIEIRA DE BRITO, Assistente do Comando, pelo transcurso de sua data natalícia e por ter completado 33 anos de serviço.

Todas as atividades seguiram rigorosamente as medidas sanitárias exigidas no combate à COVID-19.

Fonte: Batalhão Cacique Ajuricaba