“Foi horrível…”; BBB 23: Tadeu Schmidt é detonado na web após discurso de eliminação para Key Alves; Atleta deixou o reality com 56,76% de rejeição

Na noite da última terça-feira (7), Tadeu Schmidt anunciou a eliminação de Key Alves do BBB 23. A jogadora de vôlei recebeu 56,76% dos votos, contra 41,92% de Sarah Aline e 1,32% de Domitila Barros. Em seu discurso, o apresentador falou bastante sobre os grupos formados na casa mais vigiada do Brasil.

O comunicador, inclusive, abordou a segurança que essas ‘panelinhas’ trazem. “Esses grupos são uma droga, e vocês estão viciados, não conseguem largar esse vício (…) Também é da condição humana viver em grupo e assim se proteger. A questão é: será que são esses grupos, formados de supetão lá no início da temporada, quando vocês mal se conheciam? Essa droga traz uma sensação inebriante de segurança, e aí você nem consegue pensar nas dores e sofrimentos que vêm como efeito colateral. E já vieram, né? E a gente pode perguntar: o lugar onde você dorme vale mais que o afeto que você sente? (…) Você provavelmente, sinceramente, não faz ideia do que fez de errado. Mas quem sai hoje é você, Key“, concluiu o jornalista.

No Twitter, muitos fãs de Key não gostaram do discurso de Tadeu. “Cara, o discurso do Tadeu foi horrível, pelo amor de Deus. Nada com nada“, reclamou um internauta. “A mulher foi a protagonista desse BBB, se doou 100% sem medo nenhum, deu tudo de si e no dia da eliminação dela excluíram da edição e ainda entregaram esse discursinho mequetrefe como se ela tivesse sido resumida a grupo kkk JURO“, detonou mais um. “Tadeu nunca dá tiro no deserto, está na cara que até o olhar dele para o pessoal de lá é diferente, acompanha a preferência do boss“, criticou uma terceira pessoa.

Porém, outros usuários da rede social defenderam o ex-Fantástico. “Eu achei que fez sentido, além de um shade para os que estão se achando os donos do jogo, falou muito sobre as pessoas que julgaram e julgam muito ela aqui fora e lá dentro também“, observou uma tuiteira. “Para mim fez sentido, uma parte, que ela saiu porque foi julgada“, avaliou outra.