FOFOCAS, ANONIMATOS, CAMPANHA ELEITORAL FORA DO TEMPO E ATAQUES PESSOAIS NAS REDES SOCIAIS EM HUMAITÁ

Trazem um verdadeiro clima de intranquilidade a uma administração pública em qualquer esfera.

A prefeitura de Humaitá atravessa uma série de turbulências ocasionadas por troca de acusações de funcionários em grupo sociais, com Fakes News e acusadores anônimos.

O gestor municipal, ao deixar a corda solta, deixando funcionários trocar acusações com derrotados políticos acaba sendo prejudicado por fazer vistas grossas sem restringir uma possivel bola de neve do quanto pior melhor, o exemplo do crescimento dessas crises cada dia maiores de reclamações, está em grupos sociais, compostas por pessoas pagas para reclamar de tudo sem parar.

Sem um controle de informações, a gestão municipal se tornou uma “Torre de Babel” onde cada um fala uma coisa diferente, com fotos mudas que parecem liguagem de libras.

A palavra “Ta Russo” pode ser utilizado hoje em nossa cidade, temos uma malha viária comprometida com buracos, alagações decorrentes de um manilhamento sem projetos de escoamento assinado por um engenheiro civil, que pudesse avaliar a vasão das águas durante as chuvas.

O prefeito circula pouco, e acha que, consegue administrar somente de dentro de seu gabinete, sua inabalável confiança isola seus ouvidos e seus olhos para o que de fato está acontecendo em seu governo municipal.

RECLAMAÇÃO GERAL

A performance de Dedei Lobo neste seu terceiro mandato, não está nem próximo das duas gestões anteriores mesmo diante de seu esforço, precisa circular mais, visitar mais afinal ninguém consegue ver o mato crescer fechado em seu quarto.

Mas vamos em frente afinal o relógio não para, pois o tempo passa pra ser gasto e bem aproveitado se não, fica para trás, sua oportunidade de fazer o que deveria ter feito hoje.

BY ACRITICA DE HUMAITA