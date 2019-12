Flamengo vence Al Hilal e garante vaga na final do Mundial

Nesta terça-feira (17), o Flamengo venceu o time da Arábia Saudida Al Hilal por 3 a 1, no estádio Khalifa, na cidade de Doha (Catar)

Para a partida contra o Al Hilal, o Flamengo contou com a força de um trio de ataque que marcou quase 100 gols na temporada. Ao todo, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol fizeram 94 gols neste ano.

Para a partida, se não tiver surpresas, o técnico português Jorge Jesus deve escalar o time com Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; William Arão, Gerson e Everton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol.

O Al Hilal, campeão asiático deste ano, faz a sua segunda partida na competição. O time da Arábia Saudita se classificou para as semifinais após vencer o Esperance, da Tunísia, por 1 a 0 no último sábado (14). O francês Gomis, que marcou o gol da vitória, é um dos principais destaques do time. A equipe, que foi treinada por Jorge Jesus entre 2018 e 2019, conta também com o ex-flamenguista Cuellar.

Se repetir a escalação da partida contra o Esperance, o time saudita, treinado por Razvan Lucescu, entra em campo com Al-Muaiouf; Al-Burayk, Jang Hyun-Soo, Al-Bulayhi e Al-Shahrani; Cuéllar, Kanno, Carlos Eduardo, Carrillo e Al-Dawsari; Kharbin.

O árbitro do confronto é o norte-americano Ismail Elfath. Os assistentes serão Kyle Atkins (EUA) e Corey Parker (EUA). A arbitragem de vídeo (VAR) ficará por conta de Allan Kelly (Irlanda). O vencedor de Flamengo e Al Hilal enfrenta, no próximo sábado (20), o vencedor da partida entre Liverpool e Monterrey, que disputam vaga na final do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (18).