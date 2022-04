Flamengo e Internacional anunciam transferência do lateral-esquerdo Renê

Atleta de 29 anos assinará contrato válido por quatro temporadas com o Colorado

Depois de acertarem tudo no fim de semana, Flamengo e Internacional anunciaram de forma oficial nesta segunda-feira a transferência do lateral-esquerdo Renê. O piauiense de 29 anos assinará contrato válido até dezembro de 2024.

O vínculo de Renê com o Flamengo vencia em dezembro de 2022 e, como Paulo Sousa não o tinha em seus planos, o Rubro-Negro e o staff do atleta passaram a última semana avaliando ofertas e sondagens de cinco clubes da Série A.

No Flamengo desde o início de 2017, Renê conquistou quatro estaduais, dois Brasileiros, uma Libertadores, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana com a camisa rubro-negra. Disputou 207 partidas e marcou seis gols.