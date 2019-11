FLAGRANTE – VEREADOR DE IRANDUBA É PRESO COM DINHEIRO DE PROPINA

magens do vereador Pedro Paulo Castro de Almeida (Pros), o “Pepê”, do município de Iranduba, sendo preso em flagrante no meio da rua e no meio da tarde desta terça, dia 19, foram divulgadas pelo Ministério Público do Amazonas (MP-AM).

Segundo a assessoria de comunicação do órgão, Pepê recebia R$ 5 mil na hora em que foi abordado, em via pública, por agentes da operação Avaritia, iniciada em agosto deste ano pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MP-AM), e das promotorias de Justiça de Iranduba.

O parlamentar recebia os R$ 5 mil diretamente das mãos do prefeito da cidade, Francisco Gomes da Silva (DEM), o “Chico Doido”. O combinado era R$ 10 mil, em duas parcelas.

De acordo com o MP, o próprio prefeito se dispôs a ajudar as investigações sobre vereadores acusados de montar um esquema de propina e outros crimes dentro da Câmara Municipal de Iranduba.