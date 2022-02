FCecon forma seis médicos pelo Programa de Residência

Implantado há 17 anos, o programa já formou 60 profissionais

Apaixonei-me pela Anestesiologia no primeiro ano de faculdade, então tive a certeza de que era o que queria fazer para o resto da vida. A declaração foi dada pelo médico Samir Solart Cavalcanti, que participou, ontem (23/02), às 19h30, da solenidade de formatura do Programa de Residência da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM).

A solenidade ocorreu de forma virtual pelo aplicativo Zoom, e contou com a presença de médicos, familiares, preceptores, diretores e servidores da unidade hospitalar. Foram formados seis médicos especialistas, sendo um mastologista, dois anestesiologistas, dois de radiologia e diagnóstico por imagem e um cirurgião oncológico. Implantado há 17 anos, o Programa de Residência já formou 60 profissionais.

Samir, um desses médicos especialistas, explicou que optou pela Anestesiologia da FCecon por indicação de outro residente, que fez elogios ao serviço, considerado o melhor de Manaus. “Após o início, ainda tive a opção de trocar por outro serviço. Contudo, várias situações me conquistaram, como o contrafluxo no trânsito, estacionamento, o perfil dos pacientes, e claro, o mais importante, os preceptores do Centro Cirúrgico”, frisou.

Diferencial – Durante a residência, disse o médico especialista, teve contato com o serviço de Terapia da Dor e Cuidados Paliativos, sendo um diferencial em relação aos outros. Ele pontua que esse contato mais direto com os pacientes o ajudou a evoluir como pessoa e profissionalmente, melhorando no tom de voz e atenção, uma vez que eles os pacientes com a doença em estágio avançado.

“Ainda na residência, tive a oportunidade de cuidar da minha tia Odinéia, que foi paciente da FCecon, o que me permitiu aproximar-me ainda mais dela. Tentei fazer o melhor como residente e sobrinho, mas infelizmente não venci essa batalha. Dedico a ela essa vitória”, pontua.

Formação – O diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão, disse que, assim como Samir Cavalcanti, o Programa de Residência forma profissionais essenciais para área da oncologia – Anestesiologia, Imagenologia, Mastologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Segundo ele, o hospital contribui com serviços de qualidade, excelência técnica e infraestrutura, com o olhar de um profissional habilitado. “É disso que a sociedade consegue usufruir”.

Conforme a diretora de Ensino e Pesquisa, Kátia Luz Torres, as residências médicas são um processo de formação de médicos especialistas, que têm contribuído para a sustentação da oncologia na região Norte e em todo o país. Ela disse que a residência tem fortalecido competências da comunidade médica, em realizar procedimentos especializados, inclusive para a sobrevivência da oncologia.

“A área de oncologia não existe sem algumas especialidades, como a do tripé para o tratamento de câncer – Radioterapia, Cirurgia Oncológica e Oncologia Clínica. Desse tripé, conseguimos oferecer as duas últimas”, destaca Torres.

Formandos – Kaiom Cesar Xavier Pacheco – 6ª turma de Mastologia; Ozires Ferreira de Almeida e Samir Solart Cavalcanti – 5ª turma de Anestesiologia; Daniella Paula Dias Coelho e Edwance dos Santos Góes – 5ª turma de Radiologia e Diagnóstico por Imagem; Diego Henrique Lopes Pires – 14ª turma de Cirurgia Oncológica.

Programa – O Programa de Residência Médica é ligado à Comissão Nacional de Residência Médica, voltada para a formação de especialistas nas áreas de Anestesiologia, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Oncologia Clínica, Cancerologia Cirúrgica, Mastologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço.

FOTO: Jadson Lima/FCecon