FCecon abre inscrições para programa de iniciação científica

Das 65 vagas disponíveis, 50 serão financiadas com recursos do tesouro estadual através da Fapeam

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) abriu, nesta segunda-feira (07/03), as inscrições para o Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic) edição 2022/2023. São ofertadas 65 vagas e o edital está disponível no site da Fundação (www.fcecon.am.gov.br).

O Paic é um programa vinculado à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), que incentiva e fomenta iniciativas na ciência. Na FCecon, todos os projetos devem ter relação com a Oncologia. O programa tem duração de 12 meses e é coordenado pela Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP) da FCecon, unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Nesta edição, das 65 vagas disponíveis, 50 serão financiadas com recursos do tesouro estadual, por meio da Fapeam.

Inovação – Na atual edição, o Paic segue destinando o quantitativo mínimo de cinco vagas para projetos na área de inovação tecnológica em Oncologia, que é uma das linhas de pesquisa mais recentes.

Loading...

“O programa Paic da Fundação Cecon já tem um histórico de dez anos e tem gerado muitos frutos. Temos tido um volume grande de procura por vagas e projetos cada vez mais robustos. Temos tido bastante sucesso nas finalizações, cada vez mais gerando produção científica, que é o que nós buscamos e estimulamos, diversificando os projetos”, afirma a diretora de Ensino e Pesquisa da FCecon, farmacêutica-bioquímica Kátia Luz Torres.

Inscrições – As inscrições estão abertas do dia 7 de março a 1º de abril de 2022. É preciso acessar o site da FCecon, fazer o download do formulário de inscrição e enviá-lo, juntamente com todos os documentos exigidos, para o e-mail [email protected]

Os candidatos devem estar regularmente matriculados em curso de graduação, de uma instituição de ensino superior pública ou privada, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). É preciso estar cursando a graduação em área relacionada ao projeto realizado.

Edital – O edital pode ser consultado no site www.fcecon.am.gov.br, na aba “Ensino e Pesquisa”, “Edições do Paic”, onde é preciso clicar em “Paic 2022/2023”. Na seção, o candidato tem acesso à ficha de inscrição e os demais documentos que devem ser preenchidos.

FOTOS: Laís Pompeu/FCecon