Fast é derrotado em casa e dá adeus à Copa do Brasil

A estreia dos times amazonenses em competições nacionais aconteceu na noite de ontem (5), quando o Fast Clube enfrentou o Goiás, em partida válida pela Copa do Brasil. Na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro- Sul de Manaus, 1.241 torcedores viram o tricolor amazonense perder por 2 a 0 e ser eliminado da competição. Daniel Bessa e Marcinho marcaram os gols da classificação no segundo tempo.

Após vencer o clássico contra o Nacional, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Amazonense, o time comandado por Wladimir Araújo entrou em campo em um duelo tido como “Davi contra Golias”. Mesmo jogando bem nos primeiros 45 minutos, o Fast acabou derrotado por 2 a 0, com gols em jogadas similares pelo lado direito da defesa. Agora, o Rolo Compressor volta a ter suas atenções para o “Barezão 2020”, onde enfrenta o Princesa do Solimões, no estádio Gilberto Mestrinho, o “Gilbertão”, em Manacapuru (município a 68 km de Manaus). O pontapé inicial está previsto para as 17h, em partida que encerra a 5ª rodada, no domingo (9).

O jogo

O Fast teve um começo de jogo animador, com boa compactação defensiva e jogou de igual para igual com o Goiás. O Goiás fez um primeiro tempo sem criatividade. No segundo tempo, o meia Thalles abriu o placar para o Goiás aos 7 minutos. Aos 38 minutos, Marcinho empurrou para ampliar o placar: 2 a 0 para o Goiás.

Fonte: Agora