FAS e Cetam abrem 50 vagas para curso técnico em Gestão do Desenvolvimento Sustentável

A capacitação é destinada a moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, especificamente dos setores Liberdade e Ingá

A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), em parceria com a Petrobras, abriram um processo seletivo com 50 vagas para um curso técnico em Gestão do Desenvolvimento Sustentável, feito especialmente para a realidade de comunidades ribeirinhas no Amazonas. A capacitação é destinada a moradores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mamirauá, especificamente dos setores Liberdade e Ingá.

Para participar é necessário ter o Ensino Médio completo e efetuar inscrição presencialmente no dia 8 de fevereiro, entre 8h e 17h, no Núcleo de Conservação e Sustentabilidade (NCS) Professor Márcio Ayres, na comunidade Punã, no município de Uarini, a cerca de 565 quilômetros da capital, portando os documentos originais de RG e CPF.

Os candidatos aprovados e classificados no processo seletivo terão a matrícula efetivada. O curso terá a duração de um ano, com carga horária de 1200 horas, totalizando 26 disciplinas agrupadas em quatro módulos. Os estudantes terão aulas entre 10 a 15 dias consecutivas, com pausas de tempo entre 15 a 20 dias.

O curso técnico em Gestão do Desenvolvimento Sustentável conta também com o apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) e da Associação de Moradores da RDS Mamirauá.

Fonte: ASCOM/FAS-AM