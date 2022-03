Famílias atingidas pela cheia em Canutama (AM) recebem ajuda humanitária

O município foi a quarta cidade da calha do rio Purus, a decretar Situação de Emergência, devido a cheia que atingiu centenas de ribeirinhos

Uma equipe integrada por dois militares do Exército Brasileiro, um oficial do Corpo de Bombeiros e três agentes do Subcomando de Ações de Defesa Civil (Subcomandec) embarcaram neste sábado para o município de Canutama – localizado a 619 quilômetros de Manaus -, para prestar ajuda humanitária às famílias afetadas pela enchente.

O município foi a quarta cidade da calha do Purus, a decretar Situação de Emergência.

Para Canutama foram enviados em um primeiro momento 900 cestas básicas, 900 kits de higiene pessoal, 900 kits de limpeza, kits de medicamentos, filtros microbiológicos e barracas de emergência.