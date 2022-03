Faar divulga municípios aptos para o edital Jogos no Interior – Mais Esporte

Iniciativa do Governo do Amazonas prevê um investimento de R$ 250 mil para cada calha de rio do estado

O Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), estabeleceu, na sexta-feira (04/03), os municípios que tiveram os seus credenciamentos considerados aptos para o edital Jogos no Interior – Mais Esporte. O edital, que prevê um investimento de R$ 250 mil para cada sub-região do estado, surgiu após visitas estratégicas a mais de 50 cidades do interior.

“O Governo do Amazonas está pronto para atender as necessidades dos municípios que precisam de um olhar para o esporte. Foi com a ida da nossa equipe estratégica até os municípios, conversando com as lideranças, que traçamos metas para que projetos esportivos de base sejam uma realidade no estado”, afirmou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Dos nove municípios que tiveram seus documentos entregues, cinco foram aprovados pela equipe jurídica da Faar, são eles: Atalaia do Norte, Beruri, Presidente Figueiredo, São Gabriel da Cachoeira e São Sebastião do Uatumã. Além das prefeituras aptas, a Faar solicita documentação completa aos seguintes municípios para apresentarem até o dia 16: Maraã, Tapauá, Itamarati, Humaitá, Urucurituba, Novo Airão e Careiro Castanho.

A Fundação publicará no dia 22 de março o resultado dos municípios que receberão, por fim, o incentivo do edital. A partir deste momento, as prefeituras aprovadas serão convocadas para a apresentação da documentação completa – prevista no art. 10º do Chamamento Público – entre os dias 25 de março e 5 de abril. O plano de trabalho e os demais documentos deverão ser entregues em envelope lacrado, por meio de ofício e enviados à diretoria da Faar.

Jogos – Os jogos foram divididos nas seguintes categorias: masculino, feminino, masculino indígena e feminino indígena. As modalidades esportivas coletivas para as categorias masculina e feminina serão futebol de campo, futebol de salão, voleibol e handebol. As modalidades individuais serão corrida de rua – 10 km, corrida de velocidade – 100 metros, judô, jiu-jitsu e wrestling.

Já nas modalidades coletivas para as categorias masculino e feminino indígena, os esportes disputados serão o cabo de força, futebol de campo, além dos desportos e jogos tradicionais específicos coletivos de cada etnia.

Nas modalidades individuais, os esportes serão o arco e flecha, arremesso de lança, canoagem, corrida com tora, corrida de resistência, corrida de velocidade, lutas corporais e os desportos e jogos tradicionais específicos individuais de cada etnia.

