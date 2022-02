Examina+: Governo do Estado busca reduzir intervalo de espera por procedimentos regulados

SES-AM intensifica realização de endoscopias, colonoscopias e ressonância magnética no Hospital Delphina Aziz, para pacientes agendados

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), realiza, neste sábado (26/02) e na segunda-feira (28/02), intensificação de endoscopias, colonoscopias e ressonância magnética no Hospital Delphina Aziz, para certificar a oferta de procedimentos aos usuários da rede estadual de saúde. A ação faz parte do projeto Examina+, do Programa Saúde Amazonas, que visa desafogar a demanda reprimida de exames eletivos no estado.

Ao todo, 178 procedimentos serão realizados na unidade hospitalar, localizada na zona norte de Manaus, para atender pacientes que aguardavam na fila do Sistema de Regulação do Estado (Sisreg).



A secretária executiva adjunta de Políticas em Saúde (Seaps), Nayara Maksoud, explicou a importância da intensificação durante o período de recesso e os benefícios para os pacientes da rede de saúde estadual.

“Durante o período de recesso do Carnaval, o Hospital Delfina Aziz novamente realiza intensificação de exames devido ao programa Examina+. É importante frisar que, ao longo do mês de janeiro e do mês de fevereiro, o hospital, através do Programa Saúde Amazonas, nas estratégias: Opera+, Consulta+ e Examina+, aproveitou horários alternativos, como o final de semana, para proporcionar maior oferta de exames especializados”, destacou a secretária.

Loading...

Para que os procedimentos sejam realizados de forma segura, a SES-AM montou uma estratégia para receber os pacientes, com medidas de distanciamento social e fluxo diferenciado.

Estrutura – O Hospital Delphina Aziz possui um parque tecnológico com mais de 1,6 mil equipamentos de alta, média e baixa complexidade, entre eles aparelhos de tomografia, ressonância magnética, radiologia, ecocardiograma, equipamentos de ultrassonografia, mamografia, que estão entre os exames mais demandados pela população.

FOTOS: Bruno Zanardo/SES-AM