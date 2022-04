Ex-jogador da Seleção Brasileira usa experiência para ajudar no esporte de base como treinador no Pelci

Aos 38 anos, Fabinho é um dos treinadores no projeto do Governo do Estado, que busca revelar jovens talentos para o alto rendimento

Consagrado dentro das quatro linhas, o ex-jogador de futebol, Fábio Junior de Souza Almeida, ou “Fabinho”, como ficou conhecido no meio esportivo, hoje é um dos treinadores integrados ao Projeto Esporte e Lazer na Capital e no Interior (Pelci). A iniciativa do Governo do Amazonas leva ações socioesportivas aos municípios do estado, tendo como público-alvo crianças e jovens de 8 a 17 anos.

“É uma honra ter no nosso time de campeões alguém com o currículo do Fabinho. Temos convicção de que, com o conhecimento que ele tem, os alunos do Pelci terão o que é necessário para iniciar sua trajetória no esporte de base, visando o alto rendimento. Iremos seguir a determinação do Governo do Amazonas para que cada vez mais crianças e jovens sejam beneficiados com as ações do projeto”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

Fabinho chegou ao Pelci no início de março e rapidamente foi se envolvendo nas ações do governo, assumindo uma turma de futebol no núcleo do CDC da Compensa. Para o ex-jogador da Seleção Brasileira pré-Olímpica, a iniciativa coordenada pela Faar é uma chance de formar novos talentos no estado.

“Eu vejo o Pelci como uma vitrine no Amazonas, pois aqui existe a possibilidade de crianças e jovens mostrarem seu talento e se afastarem do que há de pior nas ruas. Estamos prontos para mudar vidas, por meio do esporte, fazendo com que esse aluno ou aluna tenha as ferramentas necessárias para dar um futuro melhor a sua família”, avalia.

Fabinho foi revelado para o futebol atuando nas categorias de base do Nacional. A partir daí, o ex-jogador atraiu olhares do Paraná Clube e acabou sendo contratado pelo time do sul. Depois teve passagens por Vitória, Sport, Coritiba, Goiás, Guarani, Seleção Brasileira pré-olímpica Sub-23, entre outros clubes do futebol brasileiro.

No futebol profissional do futebol amazonense, Fabinho atuou pelo Nacional na temporada 2014 e no Rio Negro, em 2016, último ano em que jogou por um clube local na carreira. O atual integrante do Pelci teve sua última experiência vestindo as cores do União Cacoalense (RO), em 2021.

Conquistas

Além do título Brasileiro da Série B e o acesso para a Série A de 2008, pelo Coritiba, Fabinho coleciona títulos estaduais na carreira, com o baiano pelo Vitória, o cuiabano pelo Cuiabá, o paranaense pelo Paraná, e o Barezão vestindo as cores do Nacional.

“Quero usar essa minha experiência para ajudar no esporte de base, buscando jovens talentos e, quem sabe, revelamos, por meio do Pelci, um futuro campeão que irá nos orgulhar atuando em algum time grande do país ou do mundo, sempre levando em suas raízes a bandeira do projeto”, declarou Fabinho.