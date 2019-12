ESTRADA ESCORREGADIA, OCASIONA TOMBAMENTO DE UMA CARRETA NA BR 319

Uma carreta cavalinho branco de frios modelo Volvo FH de Placas BDG8H88 tombou na tarde deste domingo na BR 319 km 109 próximo ao Distrito de Realidade. Com esta já são 29 entre caminhões e carretaas que tombaram ao longo da rodovia neste ano de 2019. O local embora pareça plano, é escorregadio e a falta de experiência do motorista, em dirigir no trecho da BR pode ter sido fator principal das causas do acidente. Ninguém se machucou e os danos foram apenas materiais.

Motoristas acostumados a transitar na BR 319 afirmam que, durante a chuva os caminhões pesados devem parar e aguardar as chuvas passarem até que o trecho fique mais enxuto, para evitar fatos como este ocorrido com a carreta.

Marquinhos da Macil, que é motorista carreteiro dos bons, disse que este ano já fez 18 viagens indo e vindo a Manaus, utilizando-se da do “Choveu parou”. Ele relatou ainda que, anda sempre em comboio com outros amigos, e jamais atolou ou quebrou na estrada que liga Humaitá a Manaus.

Como diz o jargão popular do Arnaldo Coelho, arbitro de futebol “A regra é clara!” se todos a seguirem os acidentes vão com certeza diminuírem ao longo da estrada.