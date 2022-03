Espetáculos, exposições e muita toada entre atrações do fim de semana

Roteiro apresenta opções gratuitas e para quem quer aproveitar sem sair de casa

O primeiro fim de semana de março está cheio de opções culturais em Manaus e, para ajudar você a escolher como aproveitar, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa fez um roteiro que inclui atividades gratuitas e até para quem quer curtir sem sair de casa. Confira as dicas e programe-se!

Para começar, tem a programação do Centro Cultural Barravento (rua Jonathas Pedrosa, 1.166, Praça 14). Na sexta-feira (04/03), às 20h, o Grupo Jurubebas apresenta o espetáculo “Desassossego”, que mostra três personagens que compartilham um recorte do cotidiano em isolamento social. A entrada é gratuita.

No sábado (05/03), às 19h, tem “Exercício de Abaporutação”, do Processo Natimorto, que aborda questões que refletem a morte de tudo. Trata-se de uma versão da performance que estreou em 2017 com alunos de Teatro da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e que agora está com novo elenco. A entrada é R$ 20. Mais informações: @barravento.cultural.

No domingo (06/03) acontece a live show “A Voz da Amazônia”, com o encontro de David Assayag, Márcia Siqueira e Patrick Araújo. No repertório dos artistas, uma seleção com as melhores toadas de boi-bumbá. A transmissão é pelo YouTube, nos canais David Assayag A Voz da Amazônia e Encontro dos Povos, a partir das 17h.

O show acontece no Luar de Uaicurapá (rua Rio Madeira, 452, Conj. Vieiralves, N.S. das Graças) com vagas limitadas para assistir no local. Informações: (92) 98211-4899.

Também no domingo tem o encerramento da temporada das exposições “Cheia das Artes” e “Sarana”, que estão em cartaz na Casa das Artes (rua José Clemente, 564, Centro).

“Sarana” conta com 31 obras de artistas locais e nacionais e algumas HQs estão à venda. Já “Cheia das Artes” eterniza a cheia histórica do rio Negro registrada em 2021, em obras de diferentes técnicas, estilos e linguagens visuais.

A Casa das Artes funciona das 16h às 20h e não precisa de agendamento para visitas.

FOTOS: Michael Dantas (Casa das Artes e David Assayag), Arthur Castro/Secom (Exposição Sarana) e Divulgação (Desassossego)