Especialização em Gestão Pública da UEA oferta 200 vagas

O curso de Especialização em Gestão Pública da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) segue com inscrições abertas até o dia 18 de março. No total, são ofertadas 200 vagas, distribuídas em quatro turmas de 50 alunos. O curso será realizado inicialmente de modo virtual, com aulas mediadas por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Inscrições – Com carga horária de 360 horas, o curso terá a duração de 20 meses, com a estrutura curricular dividida em 12 disciplinas. Conforme o edital, as inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente via e-mail, por meio do endereço eletrônico [email protected]

A seleção dos inscritos acontecerá com base na análise curricular, considerando o coeficiente escolar. O resultado final, com a relação dos nomes dos candidatos selecionados, será divulgado no dia 28 de março, no site www.uea.edu.br.

Conteúdo – A Pós-graduação na modalidade Lato Sensu visa especializar profissionais para atuarem como Gestores Públicos, desenvolvendo competências voltadas para a implementação de políticas públicas. Poderão participar do processo de seleção os candidatos portadores de diploma de curso superior de qualquer área do conhecimento.

O curso busca ainda proporcionar uma visão ampla e estratégica da gestão pública, no contexto das transformações econômicas, sociais e políticas do País e do cenário mundial, estimulando o desenvolvimento da capacidade de reflexão crítica nos participantes.

https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=5502

