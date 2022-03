Escolas estaduais de Parintins tiveram 177 estudantes da rede estadual aprovados em universidades públicas

Quantitativo é o maior entre os municípios do interior

Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), foi o município do interior do Amazonas que mais aprovou estudantes das escolas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto em vestibulares por todo o Brasil. Ao todo, 189 estudantes seguirão do Ensino Médio direto para o Ensino Superior em universidades públicas.

No município, são mais de 13,5 mil estudantes na rede estadual, distribuídos em 21 escolas. No Colégio Batista de Parintins, foram 37 aprovações, enquanto o Colégio Nossa Senhora do Carmo contabilizou 34 conquistas. A Escolas Estadual João Bosco identificou 30 estudantes aprovados em vestibulares. As três unidades de ensino se destacaram no município.

A secretária de Educação, Kuka Chaves, diz que o feito mostra como a educação é prioridade para o Governo do Amazonas. “Viemos de uma pandemia, na qual a Secretaria de Educação foi pioneira na transmissão de conteúdos via tv e internet, e isso, com certeza, foi um diferencial para que os alunos se preparassem. Esse é mais um incentivo do governador Wilson Lima, que é nosso grande incentivador”, frisa.

As demais aprovações foram distribuídas entre 7 escolas estaduais: EETI Brandão de Amorim, EE Caburi, EE Caetano Mendonça, Dom Gino Malvestio, CETI Gláucio Gonçalves, EE Tomaszinho Meireles, EE Irmã Sá.

Conquista – O ex-aluno da rede estadual, Antônio Machado, de 18 anos, explica que seu processo de estudos durante o Ensino Médio sempre foi direcionado para a prova da UEA. Ele é um dos estudantes do município aprovado no vestibular.

“Sempre fazia simulados, testes de redação e tinha aulas que davam ênfase para os tópicos mais importantes da prova. Por vezes, foi um processo complicado, porque eu tentava utilizar novas formas de aprender os assuntos sozinho, resumos, flashcards, ou estabelecer rotinas com horários de estudos. Depois de tudo isso, a aprovação finalmente chegou, deixando claro que esse processo envolve persistência e dedicação, por isso que quando vi meu nome na lista, senti que tudo que tinha feito finalmente estava sendo validado, era o meu prêmio”, pontuou Antônio.

FOTOS: Divulgação/Seduc