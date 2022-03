Escolas de samba de Manaus organizam últimos ajustes para Live de Carnaval

Apresentações começam hoje (17/03) e seguem até sábado (19/03), com transmissão direto do Sambódromo

As escolas de samba dos Grupos de Acesso e do Grupo Especial do Carnaval de Manaus estão nos preparativos finais para as apresentações do Carnaval 2022, que será realizado em formato de live, iniciando nesta quinta-feira (17/03) e seguindo até o sábado (19/03). Nos barracões e quadras das agremiações, os artistas dão os últimos ajustes nos carros alegóricos, fantasias e adereços que vão brilhar nas transmissões.

Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o evento reaquece a economia do setor, afetado pela pandemia de Covid-19, gerando renda para mais de 2 mil trabalhadores.

Aos 39 anos, o artista plástico Mizael Costa, da escola de samba Reino Unido da Liberdade, acumula duas décadas de dedicação ao Carnaval de Manaus, com passagem por outras agremiações como Vitória Régia, Sem Compromisso e Presidente Vargas. Há oito anos atuando na verde e branco do Morro da Liberdade, ele conta que a escola vai apresentar um espetáculo comemorativo aos espectadores.

“Estamos preparando um desfile diferente em homenagem aos 40 anos da escola. A gente quer levar para o público que vai assistir a essa live uma coisa diferenciada. Formulamos uma maneira de apresentar em quatro setores a trajetória da Reino Unido e contar um pouco da história de cada título, levar emoção para o público, levar alegria, a gente quer esquecer tudo o que a gente passou”, comentou o artista.

A equipe comandada por ele está há cerca de 20 dias em atividade no galpão da escola na alameda do Samba, zona oeste da capital.

“A live veio para que a gente consiga respirar novamente, dar uma alegria para o trabalhador que trabalha nessa área, que vai conseguir ter alguma coisa para levar para sua casa e ter a felicidade de trabalhar no Carnaval, mesmo que de maneira diferenciada. A gente está superfeliz com a retomada do nosso trabalho, passamos dois anos querendo isso e agora chegou o momento”, comemora Mizael.

Apresentações – As três noites de folia começam hoje (17/03), com a apresentação das nove escolas do Grupo de Acesso B. As nove agremiações do Grupo de Acesso A realizam a live show na sexta-feira (18/03). Já o Grupo Especial, com oito escolas, encerra as transmissões ao vivo no sábado (19/03).

A transmissão da live do Carnaval na televisão fica a cargo da TV A Crítica, no sábado, a partir das 20h, com a apresentação das escolas do Grupo Especial. Na sexta-feira, a TV Encontro das Águas fará a apresentação das escolas do grupo de acesso A. As transmissões contarão com audiodescrição e libras na TV e nas redes sociais do Governo do Amazonas e da Cultura (Facebook e Youtube).

Cada escola levará uma alegoria e itens como mestre-sala e porta-bandeira, bateria, puxador de samba, passistas e alas, com número de integrantes reduzido, de até 400 pessoas. O tempo máximo de desfile de cada agremiação é de até 30 minutos, para os Grupos de Acesso, e 40 minutos, para as escolas do Grupo Especial.

Com a flexibilização dos protocolos da Covid-19, até 3 mil foliões também poderão acompanhar a apresentação presencialmente, com entrada gratuita no Centro Convenções – Sambódromo.

O público terá duas entradas. Uma localizada na avenida Jornalista Flaviano Limongi (entre o Sambódromo e a Arena da Amazônia Vivaldo Lima) e a segunda entrada estará disponível pela alameda do Samba (escada das baianas).

Protocolos – Como prevenção à Covid-19, o público, os foliões das escolas e os trabalhadores envolvidos na ação devem apresentar a carteira de vacinação com o ciclo atualizado de imunização contra a Covid-19, na entrada do evento.

FOTOS: Arthur Castro/Secom