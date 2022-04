Escola Estadual no Dom Pedro celebra 46 anos e relembra trajetória voltada para função social e educacional

Unidade oferece Ensino Médio para mais de 506 estudantes

Há 46 anos começava a história da Escola Estadual Maria Amélia do Espírito Santo, na zona centro-oeste da capital. Para celebrar a data, estudantes, professores e a comunidade escolar promoveram uma grande comemoração, marcada por apresentações culturais que deram ênfase à história da instituição, nesta quinta-feira (31/03).

Os estudantes participaram de uma gincana com diversas modalidades, como competições esportivas, competição de bolos e apresentações com temas relevantes à sociedade. Atualmente, a escola possui 506 alunos cursando da 1ª a 3ª série do Ensino Médio. Juntos, eles somam 12 turmas, divididos em seis salas de aula, nos turnos matutino e vespertino.

Fundada no ano de 1976, a unidade escolar contribui com a formação de diversos profissionais, e tem em sua proposta a melhoria dos indicadores e impulsionar a qualidade do ensino. De acordo com a gestora da escola, a pedagoga Elisangela Guedes, comemorar a data junto com alunos, professores e comunidade escolar é um símbolo de superação e desenvolvimento educacional.

“Hoje, celebramos os 46 anos de história dessa instituição que já contribuiu com a formação de muitos profissionais em nossa sociedade. Tudo isso sob o esforço de muitas mãos e também de muita determinação dos nossos profissionais, pois mesmo em situações atípicas como a pandemia da Covid-19, nós permanecemos focados no aprendizado dos nossos jovens, sempre atento às especificidades da situação”, disse a gestora.

Durante a comemoração, os estudantes protagonizaram apresentações musicais, relembraram a história da escola e realizaram, ainda, uma gincana sobre conhecimentos gerais.

A estudante Elika Andrade, de 17 anos, realizou uma apresentação com informações sobre o coronavírus. “Hoje, a gente realizou uma atividade sobre a pandemia, na qual explicamos sobre o uso de máscaras, as vacinas e principalmente buscamos usar esse espaço para falar sobre o combate às fake news”, explicou.

Destaque – A escola acumula aprovações em universidades, como a da ex-aluna Marjorie Lobo, aprovada no curso de Letras da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

“O sentimento foi de meta alcançada e muita emoção, pois me preparei bastante para esse dia, é uma sensação de dever cumprido. Este resultado está diretamente ligado à escola, visto que sempre fomos estimulados para que almejássemos a aprovação em universidades públicas. Toda a gestão e equipe pedagógica foram de extrema importância para o nosso desenvolvimento”, destacou a egressa.

Novo Ensino Médio – Em 2022, a unidade de ensino já atua dentro das diretrizes do Novo Ensino Médio, buscando desenvolver oito projetos voltados para a temática, são eles: “Protagonismo Juvenil: a caminho da universidade”; “Cultura Digital: produção audiovisual no Novo Ensino Médio”; “Projeto de Vida: uma orientação profissional”; “Professor Apagador de Ouro”.

Há, também, a IV Mostra Literária da Escola Maria Amélia, com tema: o desenvolvimento do estudante nas diferentes dimensões: artísticas, sociais, culturais; “I colóquio de Direitos Humanos e diversidade cultural”; “Reforço escolar: um aditivo ao conhecimento”; e “Projeto Interdisciplinar Cultural Folclórico”.

FOTOS: Eduardo Cavalcante/Seduc