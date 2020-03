ESCANDALOSO – ALEXANDRE PEROTE APROVA LICITAÇÃO PARA COMPRA DE AGUA MINERAL COM VALOR DE R$ 83 MIL REAIS

O vereador presidente Alexandre Perote aprovou em diário oficial uma licitação para compra de água mineral no valor de R$ 83.000,00 (Oitenta e três mil reais). O valor é absurdo levando – se em conta os preços praticados no mercado consumidor de nossa cidade. A licitação homologada é com data do dia 21 de fevereiro deste ano de 2020.

O legislativo municipal é um verdadeiro poço dos milagres, e os processos licitatórios são sempre cercados de favorecimento para lá de generosos, principalmente quando os olhos do povo nunca são voltados para os gastos que os presidentes fazem a seu bel prazer. Alexandre Perote jovem destacado quando ainda caminhava como simples vereador, prezava pela transparência, ética, honestidade, segundo ele, coisa que nunca acontecia com os presidentes que por ali passavam…

O poder parece ter mudado nosso vereador prodígio, pois, uma série de irregularidades pairam por nossa casa de leis, agora durante sua gestão!

Com imagem de bom moço, destacou o prefeito Herivaneo Seixas por ceder um novo espaço para o DETRAN em nosso município. Louvável seu discurso diante da tribuna parlamentar em sua última sessão, porém, os elogios não foram assim tão espontâneos não é mesmo?

Na próxima semana vamos abordar o Caso DETRAN e vamos avaliar onde o legislativo municipal irá gastar toda essa água mineral cotada para consumo.

Veja abaixo a cópia do Diário Oficial divulgado com a licitação da Agua Mineral (O que os olhos não vêem o coração não sente!)

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*