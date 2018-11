Empresas que pressionam Governo por pagamento já receberam R$ 425,7 milhões, em um ano

O Governo do Estado recebeu a saúde com uma dívida de R$ 575 milhões, sendo R$ 311 milhões somente com as empresas médicas. Pactuou a dívida, que não era de sua competência, e vem pagando essas empresas todos os meses – seja referente aos serviços em exercício ou o parcelamento do passivo herdado.

Desde outubro de 2017, quando assumiu, a outubro de 2018, já pagou R$ 425,7 milhões para as 14 empresas médicas que prestam serviços na saúde, o que inclui dívidas recebidas e os valores referentes aos serviços prestados neste exercício. Tem empresa que já recebeu, no período, R$ 60 milhões.

A pergunta é: Do que se queixam? Por que estão sempre ameaçando paralisar os serviços? As empresas médicas são formadas por sócios. Os médicos não recebem salários. São sócios do empreendimento, compartilham lucros. E, com todo esse volume de recursos recebidos, algumas se queixam de que não conseguem sequer manter os impostos em dia. Situação muito cômoda.

O formato de terceirização, que já vem de muitos anos, não foi criado nesta administração e parece caminhar para a falência. Fica para o próximo Governo avaliar e encontrar uma solução que o tire da condição de refém dessas empresas milionárias que prestam serviços na saúde e que agem como pobres coitadas. Quando o sapato aperta, correm para apontar problemas de toda ordem nas unidades de saúde, como agora, quando pressionam o Governo por mais recursos, ameaçando paralisar as cirurgias eletivas, e mais uma vez penalizando a população. Quando estão satisfeitas com o pagamento, não enxergam mais nenhuma dificuldade. O mundo fica cor de rosa.

