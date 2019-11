Empresa aérea que comprou a MAP vai assumir voos no Amazonas

Após pressão de parte da bancada federal do Amazonas, de acionar o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para interferir no apagão aéreo que o interior do Amazonas vive por conta da retirada de voos operados pela MAP Linhas Aéreas, o diretor-executivo da Passaredo Linhas Aéreas, Eduardo Busch, ligou para o deputado federal Sidney Leite (PSD) e prometeu que, neste fim de semana, a companhia vai enviar uma aeronave modelo ATR para atender a região.

O senador Omar Aziz (PSD), coordenador da bancada do Amazonas em Brasília, acionou o Cade para que o negócio entre as duas companhias aéreas seja revisto.

A Passaredo é uma empresa paulista que adquiriu a MAP numa transação comercial em agosto deste ano, tendo como pano de fundo os slots (vagas) no Aeroporto de Congonhas (SP), em que tanto a companhia paulista quando a MAP receberam vagas da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para operar a partir desta unidade aeroportuária.